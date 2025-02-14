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В Миассе загорелся цех автозавода "Урал" - РИА Новости, 14.02.2025
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10:37 14.02.2025 (обновлено: 12:06 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/miass-1999315751.html
В Миассе загорелся цех автозавода "Урал"
В Миассе загорелся цех автозавода "Урал" - РИА Новости, 14.02.2025
В Миассе загорелся цех автозавода "Урал"
Пожар произошел в подвале цеха автозавода "Урал" в городе Миасс Челябинской области, 90 человек эвакуированы, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:37:00+03:00
2025-02-14T12:06:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожар произошел в подвале цеха автозавода "Урал" в городе Миасс Челябинской области, 90 человек эвакуированы, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Произошло возгорание на площади пять квадратных метров в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Ликвидировано в кратчайший срок, пострадавших нет", - сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о пожаре на автозаводе "Урал" в Миассе.Уточняется, что на производственный процесс происшествие не повлияло.По данным пресс-центра, задымление из-за пожара может сохраняться до полной ликвидации его последствий, для снижения его концентрации идет проливка конструкций.Позже в ГУМЧС уточнили, что горела конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха. Идет проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения. Площадь пожара уточняется.
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происшествия, миасс, челябинская область, россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Миасс, Челябинская область, Россия, Коммерческая недвижимость
В Миассе загорелся цех автозавода "Урал"

Пожар произошел в цехе автозавода "Урал" в Миассе, 90 человек эвакуированы

© Фото : соцсетиПожар на автозаводе "Урал" в городе Миасс Челябинской области
Пожар на автозаводе Урал в городе Миасс Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на автозаводе "Урал" в городе Миасс Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожар произошел в подвале цеха автозавода "Урал" в городе Миасс Челябинской области, 90 человек эвакуированы, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Произошло возгорание на площади пять квадратных метров в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Ликвидировано в кратчайший срок, пострадавших нет", - сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о пожаре на автозаводе "Урал" в Миассе.
Уточняется, что на производственный процесс происшествие не повлияло.
По данным пресс-центра, задымление из-за пожара может сохраняться до полной ликвидации его последствий, для снижения его концентрации идет проливка конструкций.
Позже в ГУМЧС уточнили, что горела конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха. Идет проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения. Площадь пожара уточняется.
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