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Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями
Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями - РИА Новости, 14.02.2025
Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями
Германия может столкнуться с серьезными неприятностями, обидев Вашингтон, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:50:00+03:00
2025-02-14T11:50:00+03:00
2025-02-14T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Германия может столкнуться с серьезными неприятностями, обидев Вашингтон, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне прошедшего телефонного разговора президентов России и США предложил объявить режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. В публикации на своей странице во "ВКонтакте" Медведев сравнил "протест" Шольца против новой администрации США с басней Ивана Крылова "Слон и Моська" и связал такую реакцию немецкого политика с предстоящими выборами канцлера Германии, на которые Шольц выдвинул свою кандидатуру. "Поможет? Посмотрим, выборы собачьего вожака покажут. Но вот заокеанский Слон как неформальный хозяин страны с пониженным суверенитетом Германии может и всерьёз обидеться. И тогда у всей немецкой своры будут крутые неприятности. Им резко снизят порцию костей, а кого-то могут даже отправить на живодёрню. Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы", - написал Медведев.
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германия, россия, сша, дмитрий медведев, олаф шольц, иван крылов, политика
Германия, Россия, США, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Иван Крылов, Политика
Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями
Медведев: Германия может столкнуться с серьезными неприятностями, обидев США