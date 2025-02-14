https://ria.ru/20250214/medvedev-1999339173.html

Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями

Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями - РИА Новости, 14.02.2025

Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями

Германия может столкнуться с серьезными неприятностями, обидев Вашингтон, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:50:00+03:00

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2025-02-14T11:51:00+03:00

германия

россия

сша

дмитрий медведев

олаф шольц

иван крылов

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Германия может столкнуться с серьезными неприятностями, обидев Вашингтон, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне прошедшего телефонного разговора президентов России и США предложил объявить режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. В публикации на своей странице во "ВКонтакте" Медведев сравнил "протест" Шольца против новой администрации США с басней Ивана Крылова "Слон и Моська" и связал такую реакцию немецкого политика с предстоящими выборами канцлера Германии, на которые Шольц выдвинул свою кандидатуру. "Поможет? Посмотрим, выборы собачьего вожака покажут. Но вот заокеанский Слон как неформальный хозяин страны с пониженным суверенитетом Германии может и всерьёз обидеться. И тогда у всей немецкой своры будут крутые неприятности. Им резко снизят порцию костей, а кого-то могут даже отправить на живодёрню. Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250214/sholts-1999291016.html

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германия, россия, сша, дмитрий медведев, олаф шольц, иван крылов, политика