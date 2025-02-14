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Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной - РИА Новости, 14.02.2025
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10:34 14.02.2025 (обновлено: 11:15 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/medvedev-1999314569.html
Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной
Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной - РИА Новости, 14.02.2025
Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной
Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг, написал... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:34:00+03:00
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украина
сша
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олаф шольц
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дмитрий медведев
хдс/хсс
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев.По его словам, на самом деле это заявление Шольца продиктовано двумя факторами."Желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса (президента США) Дональда Трампа в Европе. И главное – выборами в бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС Мерца. Распадающаяся Украина тут вполне вторична", - считает Медведев.
https://ria.ru/20250213/medvedev-1999065788.html
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украина, сша, германия, олаф шольц, дональд трамп, дмитрий медведев, хдс/хсс, в мире
Украина, США, Германия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, ХДС/ХСС, В мире
Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной

Медведев: призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной продиктован выборами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев.
По его словам, на самом деле это заявление Шольца продиктовано двумя факторами.
"Желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса (президента США) Дональда Трампа в Европе. И главное – выборами в бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС Мерца. Распадающаяся Украина тут вполне вторична", - считает Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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УкраинаСШАГерманияОлаф ШольцДональд ТрампДмитрий МедведевХДС/ХССВ мире
 
 
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