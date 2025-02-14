https://ria.ru/20250214/medvedev-1999314569.html

Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной

Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной - РИА Новости, 14.02.2025

Медведев отреагировал на призыв Шольца объявить ЧС в связи с Украиной

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг, написал... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:34:00+03:00

2025-02-14T10:34:00+03:00

2025-02-14T11:15:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев.По его словам, на самом деле это заявление Шольца продиктовано двумя факторами."Желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса (президента США) Дональда Трампа в Европе. И главное – выборами в бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС Мерца. Распадающаяся Украина тут вполне вторична", - считает Медведев.

https://ria.ru/20250213/medvedev-1999065788.html

украина

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украина, сша, германия, олаф шольц, дональд трамп, дмитрий медведев, хдс/хсс, в мире