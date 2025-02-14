https://ria.ru/20250214/mchs-1999304772.html
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании
Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:16:00+03:00
2025-02-14T10:16:00+03:00
2025-02-14T10:21:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что строящийся 37-этажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляла 40 "квадратов"."Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что воспламенились строительные материалы, краски и растворители.Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999234525.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании
Пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании на северо-западе Москвы