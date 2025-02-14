Рейтинг@Mail.ru
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 14.02.2025 (обновлено: 10:21 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mchs-1999304772.html
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании
Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:16:00+03:00
2025-02-14T10:21:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что строящийся 37-этажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляла 40 "квадратов"."Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что воспламенились строительные материалы, краски и растворители.Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999234525.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании

Пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что строящийся 37-этажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляла 40 "квадратов".
"Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воспламенились строительные материалы, краски и растворители.
Информация о пострадавших уточняется.
Ликвидация пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили
13 февраля, 20:37
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала