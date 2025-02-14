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В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании

В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве пожарные потушили открытый огонь в строящемся здании

Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:16:00+03:00

2025-02-14T10:16:00+03:00

2025-02-14T10:21:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в строящемся здании на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что строящийся 37-этажный дом загорелся на северо-западе Москвы, предварительная площадь пожара составляла 40 "квадратов"."Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что воспламенились строительные материалы, краски и растворители.Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999234525.html

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия