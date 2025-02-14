https://ria.ru/20250214/mchs-1999288942.html

В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму

В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму - РИА Новости, 14.02.2025

В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму

Новые случаи выбросов нефтепродуктов на побережье Черного моря в Краснодарском крае и Крыму не зафиксированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:11:00+03:00

2025-02-14T09:11:00+03:00

2025-02-14T09:17:00+03:00

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

севастополь

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новые случаи выбросов нефтепродуктов на побережье Черного моря в Краснодарском крае и Крыму не зафиксированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Краснодарском крае и Республике Крым новые случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точечный выброс мазута зафиксирован в Севастополе на одном участке проведения работ протяженностью 800 метров.По данным МЧС РФ, всего с начала работ после крушения танкеров очищено от мазута более 357 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://realty.ria.ru/20250212/oteli-1998677376.html

https://ria.ru/20250213/putin-1999238643.html

краснодарский край

севастополь

россия

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, севастополь, россия