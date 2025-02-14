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Макрона раскритиковали за безвкусно украшенные интерьеры Елисейского дворца - РИА Новости, 14.02.2025
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Культура
 
17:31 14.02.2025 (обновлено: 17:33 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/makron-1999457127.html
Макрона раскритиковали за безвкусно украшенные интерьеры Елисейского дворца
Макрона раскритиковали за безвкусно украшенные интерьеры Елисейского дворца - РИА Новости, 14.02.2025
Макрона раскритиковали за безвкусно украшенные интерьеры Елисейского дворца
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как провел экскурсию журналисту CNN по Елисейскому дворцу, хвастаясь современным декором,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:31:00+03:00
2025-02-14T17:33:00+03:00
культура
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как провел экскурсию журналисту CNN по Елисейскому дворцу, хвастаясь современным декором, который политик подобрал сам, а многие зрители сочли безвкусным и чрезмерным. На видео журналиста CNN Ричарда Квеста в Х видно, как Макрон хвастается множеством произведений современного искусства. В исторических интерьерах дворца он расположил большое количество кричащих абстрактных полотен, таких как произведение французского художника Ива Оппенхайма из 173 цветов, а также современных статуэток, мебели и разноцветных ковров. На вопрос журналиста Макрон сообщил, что сам выбирает предметы искусства, иногда консультируясь с музеями. "Мне нравится, как вы сочетаете классику и модернизм" - прокомментировал журналист. Пользователи при этом не оценили вкус президента. "Ужасно", "Ужасно и некрасиво", "Какое уродство", "Какой ужас", - такие комментарии они оставили под видео. Раскритиковал президента и депутат "Национального объединения" Жан-Филипп Танги, который напомнил, как в 2017 году Макрон "оскорбил нашу цивилизацию своими заявлениями, что "во Франции нет культуры" и "французского искусства, я никогда его не видел". "Теперь мы лучше понимаем, почему он изуродовал Елисейский дворец ради собственного удовольствия. Пусть возместит эти ужасы и реставрационные работы", - написал депутат в Х. Традиционно дворец 18 века на улице Фобур Сент-Оноре в центре Парижа является резиденцией французских президентов с супругами на срок их мандатов. Макрон, занимающий должность главы государства с 2017 года, и его супруга Брижит украсили Елисейский дворец по своему вкусу, выставив современные произведения искусства в роскошных позолоченных интерьерах дворца. На вопрос Квеcта, что бы он хотел забрать с собой после окончания мандата в 2027 году, Макрон ответил, что "просто возьмет свою ручку и начнет всё заново".
https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html
https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html
https://ria.ru/20250208/makron-1998190131.html
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франция, париж, эммануэль макрон, в мире
Культура, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, В мире
Макрона раскритиковали за безвкусно украшенные интерьеры Елисейского дворца

Пользователи соцсетей считают, что Макрон изуродовал Елисейский дворец

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как провел экскурсию журналисту CNN по Елисейскому дворцу, хвастаясь современным декором, который политик подобрал сам, а многие зрители сочли безвкусным и чрезмерным.
На видео журналиста CNN Ричарда Квеста в Х видно, как Макрон хвастается множеством произведений современного искусства. В исторических интерьерах дворца он расположил большое количество кричащих абстрактных полотен, таких как произведение французского художника Ива Оппенхайма из 173 цветов, а также современных статуэток, мебели и разноцветных ковров. На вопрос журналиста Макрон сообщил, что сам выбирает предметы искусства, иногда консультируясь с музеями.
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Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов
3 ноября 2024, 20:00
«
"Мне нравится, как вы сочетаете классику и модернизм" - прокомментировал журналист.
«
Пользователи при этом не оценили вкус президента. "Ужасно", "Ужасно и некрасиво", "Какое уродство", "Какой ужас", - такие комментарии они оставили под видео.
Раскритиковал президента и депутат "Национального объединения" Жан-Филипп Танги, который напомнил, как в 2017 году Макрон "оскорбил нашу цивилизацию своими заявлениями, что "во Франции нет культуры" и "французского искусства, я никогда его не видел".
«
"Теперь мы лучше понимаем, почему он изуродовал Елисейский дворец ради собственного удовольствия. Пусть возместит эти ужасы и реставрационные работы", - написал депутат в Х.
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СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
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Традиционно дворец 18 века на улице Фобур Сент-Оноре в центре Парижа является резиденцией французских президентов с супругами на срок их мандатов. Макрон, занимающий должность главы государства с 2017 года, и его супруга Брижит украсили Елисейский дворец по своему вкусу, выставив современные произведения искусства в роскошных позолоченных интерьерах дворца.
На вопрос Квеcта, что бы он хотел забрать с собой после окончания мандата в 2027 году, Макрон ответил, что "просто возьмет свою ручку и начнет всё заново".
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