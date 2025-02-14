https://ria.ru/20250214/makron-1999272778.html
Макрон сделал необычное заявление после требования США по Украине
Макрон сделал необычное заявление после требования США по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Макрон сделал необычное заявление после требования США по Украине
В свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы должны пересмотреть свою роль в мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T04:42:00+03:00
2025-02-14T04:42:00+03:00
2025-02-14T04:49:00+03:00
в мире
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дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы должны пересмотреть свою роль в мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Financial times."Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать", — сказал он.Президент Франции добавил, что не удивлен недавними действиями Трампа. По словам Макрона, решения американского лидера дают Европе пространство для маневра."Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением", — продолжил он.Чтобы достичь стратегического пробуждения, Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, увеличить рост экономики и произвести дерегуляцию и интеграцию всех ее отраслей, предположил французский лидер.Ранее в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что за вопросы гарантий безопасности Украины после завершения конфликта будут полностью отвечать именно европейцы.
https://ria.ru/20250214/evropa-1999261964.html
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в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Европа, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Макрон сделал необычное заявление после требования США по Украине
Макрон согласился с требованием США взять ответственность за Украину