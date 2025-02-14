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Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства - РИА Новости, 14.02.2025
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11:07 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства - РИА Новости, 14.02.2025
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства
Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:07:00+03:00
2025-02-14T11:07:00+03:00
россия
челябинск
челябинская область
дмитрий аристов
михаил юревич
вадим белоусов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", - сказал он. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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россия, челябинск, челябинская область, дмитрий аристов, михаил юревич, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф
Россия, Челябинск, Челябинская область, Дмитрий Аристов, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Госдума РФ
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства

Доли в уставных капиталах 13 компаний "Макфы" обращены в доход государства

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.
"В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", - сказал он.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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РоссияЧелябинскЧелябинская областьДмитрий АристовМихаил ЮревичВадим БелоусовГенеральная прокуратура РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Госдума РФ
 
 
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