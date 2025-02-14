https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html

Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства

Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства - РИА Новости, 14.02.2025

Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства

Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:07:00+03:00

2025-02-14T11:07:00+03:00

2025-02-14T11:07:00+03:00

россия

челябинск

челябинская область

дмитрий аристов

михаил юревич

вадим белоусов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802506_0:4:3164:1784_1920x0_80_0_0_b10336c56dc3a477e6b78d893856ebd6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", - сказал он. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20250123/makfa-1995167003.html

россия

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, челябинск, челябинская область, дмитрий аристов, михаил юревич, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф