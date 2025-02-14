Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни
Лос-Анджелес, где бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни из-за ливней
© Getty Images / Los Angeles Times / Genaro MolinaДождливая погода в Лос-Анджелесе, США
© Getty Images / Los Angeles Times / Genaro Molina
Дождливая погода в Лос-Анджелесе, США
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский округ Лос-Анджелес, где в январе бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни, вызванные ливнями, сообщает газета New York Post.
"В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня - всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары", - пишет газета.
Со ссылкой на публикации очевидцев в соцсетях газета отмечает, что в некоторых частях округа Лос-Анджелес уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.
По данным газеты, ущерб городу уже зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.
Немногим ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выступила с предупреждением о надвигающихся на мегаполис ливнях. "Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться к дождям вплоть до пятницы, при этом сегодня вечером существует наибольший риск сильных ливней, наводнений, оползней и порывов ветра", - написала Басс на странице в соцсети X.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.