В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы
Полиция проверяет видео об избиении до смерти лисы в Самарской области
© СоцсетиИзбиение лисы в Самарской области. Кадр видео
© Соцсети
Избиение лисы в Самарской области. Кадр видео
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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону.
"В ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками пресс-службы ГУМВД России по Самарской области выявлена публикация, о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию, выявленную в социальной сети. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролик, на котором видно, как молодой человек жестоко избивает лису арматурой на дороге около леса. Затем его друг пинает животное. В конце видео злоумышленники убирают с дороги лису, не подающую признаков жизни. В подписи к видео сообщается, что молодые люди из Тольятти совершили преступление во время поездки по Самарской области.
В региональном ГУМВД России сообщили, что устанавливают человека, разместившего видеоролик и не обратившегося в полицию, чтобы опросить его.
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