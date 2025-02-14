https://ria.ru/20250214/lisa-1999342648.html

В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы

В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы - РИА Новости, 14.02.2025

В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы

Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:04:00+03:00

2025-02-14T12:04:00+03:00

2025-02-14T12:15:00+03:00

происшествия

самарская область

тольятти

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. "В ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками пресс-службы ГУМВД России по Самарской области выявлена публикация, о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию, выявленную в социальной сети. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролик, на котором видно, как молодой человек жестоко избивает лису арматурой на дороге около леса. Затем его друг пинает животное. В конце видео злоумышленники убирают с дороги лису, не подающую признаков жизни. В подписи к видео сообщается, что молодые люди из Тольятти совершили преступление во время поездки по Самарской области. В региональном ГУМВД России сообщили, что устанавливают человека, разместившего видеоролик и не обратившегося в полицию, чтобы опросить его.

https://ria.ru/20240901/proverka-1969823045.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, тольятти, министерство внутренних дел рф (мвд россии)