Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 14.02.2025 (обновлено: 12:15 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/lisa-1999342648.html
В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы
В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы - РИА Новости, 14.02.2025
В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы
Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:04:00+03:00
2025-02-14T12:15:00+03:00
происшествия
самарская область
тольятти
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999344525_0:17:804:469_1920x0_80_0_0_5a3f8f0165d6f05642281ed16f4ca070.jpg
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. "В ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками пресс-службы ГУМВД России по Самарской области выявлена публикация, о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию, выявленную в социальной сети. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролик, на котором видно, как молодой человек жестоко избивает лису арматурой на дороге около леса. Затем его друг пинает животное. В конце видео злоумышленники убирают с дороги лису, не подающую признаков жизни. В подписи к видео сообщается, что молодые люди из Тольятти совершили преступление во время поездки по Самарской области. В региональном ГУМВД России сообщили, что устанавливают человека, разместившего видеоролик и не обратившегося в полицию, чтобы опросить его.
https://ria.ru/20240901/proverka-1969823045.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999344525_130:0:755:469_1920x0_80_0_0_75eee236c8b3e083db5220163e0ad198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, тольятти, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области проверяют информацию об убийстве лисы

Полиция проверяет видео об избиении до смерти лисы в Самарской области

© СоцсетиИзбиение лисы в Самарской области. Кадр видео
Избиение лисы в Самарской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Соцсети
Избиение лисы в Самарской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком избиении лисы в Самарской области, после которого животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону.
"В ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками пресс-службы ГУМВД России по Самарской области выявлена публикация, о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию, выявленную в социальной сети. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролик, на котором видно, как молодой человек жестоко избивает лису арматурой на дороге около леса. Затем его друг пинает животное. В конце видео злоумышленники убирают с дороги лису, не подающую признаков жизни. В подписи к видео сообщается, что молодые люди из Тольятти совершили преступление во время поездки по Самарской области.
В региональном ГУМВД России сообщили, что устанавливают человека, разместившего видеоролик и не обратившегося в полицию, чтобы опросить его.
Сотрудница УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В Краснодаре проверят женщину, пытавшуюся задушить бультерьера
1 сентября 2024, 15:41
 
ПроисшествияСамарская областьТольяттиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала