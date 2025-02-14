В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов на дереве
Самка дальневосточного леопарда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Романтическую встречу "на высоте" пары дальневосточных леопардов запечатлела одна из фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Самка забралась на дерево для лучшего обзора, в то время как пятнистый кавалер изучал территорию на земле. Такое явление запечатлено впервые в дикой природе", - говорится в сообщении.
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По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой, которые приводятся в сообщении, самка, вероятно, забралась на дерево, услышав посторонние звуки, чтобы оценить обстановку.
"Использование деревьев в качестве наблюдательных пунктов достаточно типично для этих крупных кошек: сверху лучше обзор и проще выследить добычу. Однако зафиксировать подобное явление удается крайне редко", - сказала Марченкова.
Отмечается, что сотрудникам учреждения удалось определить зафиксированных особей, в кадре оказались самец под номером Leo 239M и самка Leo 244F. Ученые предполагают, что по итогам свидания у этой пары в ближайшие месяцы могут появиться детеныши.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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