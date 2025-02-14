Рейтинг@Mail.ru
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 14.02.2025 (обновлено: 04:16 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов - РИА Новости, 14.02.2025
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов
Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T04:15:00+03:00
2025-02-14T04:16:00+03:00
приморский край
китай
россия
фгбу "земля леопарда"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991400241_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_d493a57eef4dab52c65009b7410870e9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Романтическую встречу "на высоте" пары дальневосточных леопардов запечатлела одна из фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Самка забралась на дерево для лучшего обзора, в то время как пятнистый кавалер изучал территорию на земле. Такое явление запечатлено впервые в дикой природе", - говорится в сообщении. По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой, которые приводятся в сообщении, самка, вероятно, забралась на дерево, услышав посторонние звуки, чтобы оценить обстановку. "Использование деревьев в качестве наблюдательных пунктов достаточно типично для этих крупных кошек: сверху лучше обзор и проще выследить добычу. Однако зафиксировать подобное явление удается крайне редко", - сказала Марченкова. Отмечается, что сотрудникам учреждения удалось определить зафиксированных особей, в кадре оказались самец под номером Leo 239M и самка Leo 244F. Ученые предполагают, что по итогам свидания у этой пары в ближайшие месяцы могут появиться детеныши. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html
https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html
приморский край
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991400241_524:0:3145:1966_1920x0_80_0_0_a291854f7a36f5f11cc1b3d3be570db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда", общество
Приморский край, Китай, Россия, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов

В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов на дереве

© РИА Новости / Антон Балашов | Перейти в медиабанкСамка дальневосточного леопарда
Самка дальневосточного леопарда - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в медиабанк
Самка дальневосточного леопарда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Романтическую встречу "на высоте" пары дальневосточных леопардов запечатлела одна из фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Самка забралась на дерево для лучшего обзора, в то время как пятнистый кавалер изучал территорию на земле. Такое явление запечатлено впервые в дикой природе", - говорится в сообщении.
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда
6 ноября 2024, 03:56
По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой, которые приводятся в сообщении, самка, вероятно, забралась на дерево, услышав посторонние звуки, чтобы оценить обстановку.
"Использование деревьев в качестве наблюдательных пунктов достаточно типично для этих крупных кошек: сверху лучше обзор и проще выследить добычу. Однако зафиксировать подобное явление удается крайне редко", - сказала Марченкова.
Отмечается, что сотрудникам учреждения удалось определить зафиксированных особей, в кадре оказались самец под номером Leo 239M и самка Leo 244F. Ученые предполагают, что по итогам свидания у этой пары в ближайшие месяцы могут появиться детеныши.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Встреча дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и самки Leo 211F в нацпарке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
27 января, 10:51
 
Приморский крайКитайРоссияФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала