https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html

В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов

В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов - РИА Новости, 14.02.2025

В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов

Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T04:15:00+03:00

2025-02-14T04:15:00+03:00

2025-02-14T04:16:00+03:00

приморский край

китай

россия

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Необычное свидание редких дальневосточных леопардов на дереве впервые запечатлела фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Романтическую встречу "на высоте" пары дальневосточных леопардов запечатлела одна из фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Самка забралась на дерево для лучшего обзора, в то время как пятнистый кавалер изучал территорию на земле. Такое явление запечатлено впервые в дикой природе", - говорится в сообщении. По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой, которые приводятся в сообщении, самка, вероятно, забралась на дерево, услышав посторонние звуки, чтобы оценить обстановку. "Использование деревьев в качестве наблюдательных пунктов достаточно типично для этих крупных кошек: сверху лучше обзор и проще выследить добычу. Однако зафиксировать подобное явление удается крайне редко", - сказала Марченкова. Отмечается, что сотрудникам учреждения удалось определить зафиксированных особей, в кадре оказались самец под номером Leo 239M и самка Leo 244F. Ученые предполагают, что по итогам свидания у этой пары в ближайшие месяцы могут появиться детеныши. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html

приморский край

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда", общество