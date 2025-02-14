https://ria.ru/20250214/lekarstva-1999413008.html

Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза

Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза - РИА Новости, 14.02.2025

Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза

Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:27:00+03:00

2025-02-14T15:27:00+03:00

2025-02-14T15:27:00+03:00

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, признаков их дефицита в России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в начале 2025 года в трех регионах пациенты с акромегалией и аденомами гипофиза столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств, перебои возникли с препаратами с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант. "Лекарственные средства вводятся в плановом режиме, признаков дефицита данных препаратов не наблюдается",- говорится в сообщении. В настоящее время на территории Российской Федерации находится в обороте более 440 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием ланреотид, октреотид, пэгвисомант, что практически является половиной от годового потребления, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)