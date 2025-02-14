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Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза - РИА Новости, 14.02.2025
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15:27 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/lekarstva-1999413008.html
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза - РИА Новости, 14.02.2025
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза
Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:27:00+03:00
2025-02-14T15:27:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, признаков их дефицита в России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в начале 2025 года в трех регионах пациенты с акромегалией и аденомами гипофиза столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств, перебои возникли с препаратами с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант. "Лекарственные средства вводятся в плановом режиме, признаков дефицита данных препаратов не наблюдается",- говорится в сообщении. В настоящее время на территории Российской Федерации находится в обороте более 440 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием ланреотид, октреотид, пэгвисомант, что практически является половиной от годового потребления, уточнили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза

Росздравнадзор: лекрства от патологий гипофиза вводят в оборот в плановом режиме

© Depositphotos.com / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Depositphotos.com / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, признаков их дефицита в России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в начале 2025 года в трех регионах пациенты с акромегалией и аденомами гипофиза столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств, перебои возникли с препаратами с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант.
«
"Лекарственные средства вводятся в плановом режиме, признаков дефицита данных препаратов не наблюдается",- говорится в сообщении.
В настоящее время на территории Российской Федерации находится в обороте более 440 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием ланреотид, октреотид, пэгвисомант, что практически является половиной от годового потребления, уточнили в ведомстве.
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5 января, 00:52
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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