https://ria.ru/20250214/lekarstva-1999413008.html
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза - РИА Новости, 14.02.2025
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза
Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:27:00+03:00
2025-02-14T15:27:00+03:00
2025-02-14T15:27:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Препараты с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант, которые применяются для терапии патологий гипофиза, вводятся в оборот в плановом режиме, признаков их дефицита в России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в начале 2025 года в трех регионах пациенты с акромегалией и аденомами гипофиза столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств, перебои возникли с препаратами с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант. "Лекарственные средства вводятся в плановом режиме, признаков дефицита данных препаратов не наблюдается",- говорится в сообщении. В настоящее время на территории Российской Федерации находится в обороте более 440 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием ланреотид, октреотид, пэгвисомант, что практически является половиной от годового потребления, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов от патологий гипофиза
Росздравнадзор: лекрства от патологий гипофиза вводят в оборот в плановом режиме