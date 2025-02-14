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Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии - РИА Новости, 14.02.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, сообщила официальный представитель российского МИД... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:08:00+03:00
2025-02-14T12:08:00+03:00
2025-02-14T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Семнадцатого февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она добавила, что министры обсудят ситуацию в Косово и на Балканах, а также отношения Москвы и Белграда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сербия, косово, мария захарова, сергей лавров, марко джурич
В мире, Россия, Сербия, Косово, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марко Джурич
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии
Лавров 17 февраля проведет переговоры с главой МИД Сербии Марко Джуричем