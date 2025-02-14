В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"
В посольстве России в США прошла премьера документального фильма Эмира Кустурицы
Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает корреспондент РИА Новости.
Героями фильма и его создателями, помимо Кустурицы, выступают один изо основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней.
Кустурица назвал самого важного для него православного святого
3 декабря 2024, 16:35
О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев.
Премьеру фильма в США посетили дипломаты Сербии и стран СНГ, представители православного духовенства, соотечественники и американцы, передает корреспондент РИА Новости.
Гости также ознакомились с экспозицией, проводимой в рамках международного фотопроекта "Мы обвиняем", который МИД РФ реализует совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и журналом "Новые регионы России". На ней представлены фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе.
Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ
3 декабря 2024, 21:37