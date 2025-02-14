https://ria.ru/20250214/kusturitsa-1999275641.html

В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"

В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы" - РИА Новости, 14.02.2025

В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"

В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:13:00+03:00

2025-02-14T06:13:00+03:00

2025-02-14T06:13:00+03:00

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культура

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает корреспондент РИА Новости. Героями фильма и его создателями, помимо Кустурицы, выступают один изо основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев. Премьеру фильма в США посетили дипломаты Сербии и стран СНГ, представители православного духовенства, соотечественники и американцы, передает корреспондент РИА Новости. Гости также ознакомились с экспозицией, проводимой в рамках международного фотопроекта "Мы обвиняем", который МИД РФ реализует совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и журналом "Новые регионы России". На ней представлены фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе.

https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987124044.html

https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987198172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, эмир кустурица, культура