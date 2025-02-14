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В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы" - РИА Новости, 14.02.2025
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Культура
 
06:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kusturitsa-1999275641.html
В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"
В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы" - РИА Новости, 14.02.2025
В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"
В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:13:00+03:00
2025-02-14T06:13:00+03:00
культура
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донбасс
эмир кустурица
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает корреспондент РИА Новости. Героями фильма и его создателями, помимо Кустурицы, выступают один изо основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев. Премьеру фильма в США посетили дипломаты Сербии и стран СНГ, представители православного духовенства, соотечественники и американцы, передает корреспондент РИА Новости. Гости также ознакомились с экспозицией, проводимой в рамках международного фотопроекта "Мы обвиняем", который МИД РФ реализует совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и журналом "Новые регионы России". На ней представлены фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе.
https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987124044.html
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россия, донбасс, эмир кустурица, культура
Культура, Россия, Донбасс, Эмир Кустурица, Культура
В посольстве России в США прошла премьера фильма "Люди Христовы"

В посольстве России в США прошла премьера документального фильма Эмира Кустурицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмир Кустурица. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в США состоялась премьера документального фильма именитого сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время", передает корреспондент РИА Новости.
Героями фильма и его создателями, помимо Кустурицы, выступают один изо основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней.
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Кустурица назвал самого важного для него православного святого
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О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев.
Премьеру фильма в США посетили дипломаты Сербии и стран СНГ, представители православного духовенства, соотечественники и американцы, передает корреспондент РИА Новости.
Гости также ознакомились с экспозицией, проводимой в рамках международного фотопроекта "Мы обвиняем", который МИД РФ реализует совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и журналом "Новые регионы России". На ней представлены фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе.
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