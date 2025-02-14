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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
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14:59 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kurskaya-1999402585.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:59:00+03:00
2025-02-14T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, как сообщили в МО РФ, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке.
Кроме того, как сообщили в МО РФ, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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