https://ria.ru/20250214/kurskaya-1999402585.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:59:00+03:00

2025-02-14T14:59:00+03:00

2025-02-14T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962601_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb601e0b3242a1fae1bd996fd69545ff.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, как сообщили в МО РФ, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность