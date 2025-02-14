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Курс юаня вырос на 3,12 копейки
Курс юаня вырос на 3,12 копейки - РИА Новости, 14.02.2025
Курс юаня вырос на 3,12 копейки
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,12 копейки - до 12,3668 рубля, курс доллара снизился на 72,14 копейки, до 90,3099... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,12 копейки - до 12,3668 рубля, курс доллара снизился на 72,14 копейки, до 90,3099 рубля, а курс евро - на 3,45 копейки, до 94,8876 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, В мире, Юань, Доллар, евро, Рубль
Курс юаня вырос на 3,12 копейки
ЦБ: курс юаня с субботы составил 12,37 рубля, доллар снизился на 72,14 копейки