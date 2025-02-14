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Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля - РИА Новости, 14.02.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:57 14.02.2025 (обновлено: 16:06 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kurs-1999421181.html
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля - РИА Новости, 14.02.2025
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля
Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:57:00+03:00
2025-02-14T16:06:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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в мире
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 24 копейки, до 12,52 рубля.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.На этом фоне юань на Мосбирже в четверг максимально падал до 12,13 рубля.
https://ria.ru/20250213/dollar-1999216401.html
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экономика, московская биржа, россия, в мире, юань, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, китай
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, В мире, Юань, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Украина, Китай
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля

Курс юаня впервые после беседы Путина и Трампа поднялся до 12,5 рубля

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 24 копейки, до 12,52 рубля.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
На этом фоне юань на Мосбирже в четверг максимально падал до 12,13 рубля.
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
13 февраля, 18:55
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияВ миреЮаньВладимир ПутинДональд ТрампСШАУкраинаКитай
 
 
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