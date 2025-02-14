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Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля - РИА Новости, 14.02.2025
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля
Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:57:00+03:00
2025-02-14T15:57:00+03:00
2025-02-14T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 24 копейки, до 12,52 рубля.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.На этом фоне юань на Мосбирже в четверг максимально падал до 12,13 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, В мире, Юань, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Украина, Китай
Курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля
Курс юаня впервые после беседы Путина и Трампа поднялся до 12,5 рубля