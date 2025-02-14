https://ria.ru/20250214/kreml-1999358036.html
В Кремле усомнились, что официальные лица могли использовать самолет США
В Кремле усомнились, что официальные лица могли использовать самолет США - РИА Новости, 14.02.2025
В Кремле усомнились, что официальные лица могли использовать самолет США
В Кремле усомнились, что российские официальные лица могли использовать американский самолет для поездки на переговоры. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:04:00+03:00
2025-02-14T13:04:00+03:00
2025-02-14T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле усомнились, что российские официальные лица могли использовать американский самолет для поездки на переговоры.Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос, действительно ли американский самолет, который привез в Москву Александра Винника, на обратном пути забрал российских официальных лиц для переговоров в Мюнхене."Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков.Он добавил, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским самолетом."Впрочем, мне ничего об этом не известно", - заключил он.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999280755.html
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в мире, россия, дмитрий песков, москва, мюнхен, александр винник
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Мюнхен, Александр Винник
В Кремле усомнились, что официальные лица могли использовать самолет США
Песков: вряд ли официальные лица России могли использовать самолет США