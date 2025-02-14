https://ria.ru/20250214/kreml-1999357264.html

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2025

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, именно этот формат больше отражает "экономический локомотив" мира, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:01:00+03:00

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2025-02-14T13:08:00+03:00

россия

дмитрий песков

сша

дональд трамп

большая двадцатка

g7

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с G20, именно этот формат больше отражает "экономический локомотив" мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земли.Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html

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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, большая двадцатка, g7, политика