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Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2025
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13:01 14.02.2025 (обновлено: 13:08 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kreml-1999357264.html
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2025
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, именно этот формат больше отражает "экономический локомотив" мира, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:01:00+03:00
2025-02-14T13:08:00+03:00
россия
дмитрий песков
сша
дональд трамп
большая двадцатка
g7
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с G20, именно этот формат больше отражает "экономический локомотив" мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земли.Ранее агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html
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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, большая двадцатка, g7, политика
Россия, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Большая двадцатка, G7, Политика
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле

Песков: формат G20 отражает экономический локомотив мира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с G20, именно этот формат больше отражает "экономический локомотив" мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - сказал Песков журналистам.
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