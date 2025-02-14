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Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева - РИА Новости, 14.02.2025
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12:58 14.02.2025 (обновлено: 17:17 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kreml-1999356397.html
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева - РИА Новости, 14.02.2025
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева
Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T17:17:00+03:00
россия
дмитрий песков
украина
киев
политика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", — сказал он.По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей. "Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", — добавил он.Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.
https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
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россия, дмитрий песков, украина, киев, политика
Россия, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Политика
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева

Песков назвал заявления об ударах по ядерной энергетике Украины провокацией

© Фото : соцсетиОгонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", — сказал он.
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По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей.
«
"Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", — добавил он.
Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.
В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.
В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.
Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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