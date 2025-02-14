https://ria.ru/20250214/kreml-1999356397.html

Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева

Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева - РИА Новости, 14.02.2025

Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева

Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:58:00+03:00

2025-02-14T12:58:00+03:00

2025-02-14T17:17:00+03:00

россия

дмитрий песков

украина

киев

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999365832_0:333:960:873_1920x0_80_0_0_18308757f80218b0f1b03086eeadb5b8.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", — сказал он.По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей. "Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", — добавил он.Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.

https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

https://ria.ru/20250214/peskov-1999356594.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, украина, киев, политика