https://ria.ru/20250214/kreml-1999356397.html
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева - РИА Новости, 14.02.2025
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева
Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", — сказал он.По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей. "Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", — добавил он.Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.
https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
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россия, дмитрий песков, украина, киев, политика
Россия, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Политика
Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева
Песков назвал заявления об ударах по ядерной энергетике Украины провокацией
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей.
«
"Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", — добавил он.
Как сообщили в МАГАТЭ
, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.
В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.
В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.
Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС
. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию
, но никаких доказательств не привел. В Госдуме
это также назвали провокацией Киева
перед Мюнхенской конференцией.