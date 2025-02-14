https://ria.ru/20250214/kredit-1999352436.html

В ФССП назвали средний размер задолженности по кредитам в России

В ФССП назвали средний размер задолженности по кредитам в России - РИА Новости, 14.02.2025

В ФССП назвали средний размер задолженности по кредитам в России

Средний размер задолженности у россиян по кредитным платежам, которые находятся на принудительном взыскании у судебных приставов, составляет 121,3 тысячи... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:39:00+03:00

2025-02-14T12:39:00+03:00

2025-02-14T13:54:00+03:00

общество

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средний размер задолженности у россиян по кредитным платежам, которые находятся на принудительном взыскании у судебных приставов, составляет 121,3 тысячи рублей, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.Он отметил, что среднестатистический должник по исполнительным производствам о взыскании долга по кредитам - мужчина от 30 до 45 лет, состоящий в браке и имеющий на иждивении одного ребенка, проживающий в основном в столицах региона, либо в крупных городских агломерациях."Средний размер кредиторской задолженности составляет порядка 121,3 тысячи рублей, при этом официальный источник дохода отсутствует, имеет зарегистрированное транспортное средство, стоимостью от 300 тысяч рублей, и реже в собственности находится единственное жилое помещение", - сказал Аристов.Глава Службы отметил, что такие должники зачастую не имеют загранпаспорта."В большинстве случаев данная категория должников не имеет отсрочки (рассрочки) платежа по исполнительному документу о взыскании кредиторской задолженности", - заключил Аристов.Ранее директор Службы рассказал, что наибольшая доля исполнительных производств судебных приставов приходится на взыскание задолженности в пользу банков.

https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html

https://ria.ru/20240925/dolzhniki-1974520083.html

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общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)