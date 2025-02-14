https://ria.ru/20250214/kosmos-1999269972.html

Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый

Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый - РИА Новости, 14.02.2025

Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый

Многоспутниковые орбитальные группировки, уже мешающие работе астрономов, пока не представляют никакой опасности для здоровья землян, но в будущем понадобятся... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:32:00+03:00

2025-02-14T03:32:00+03:00

2025-02-14T03:32:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

илон маск

цниимаш

spacex

российская академия космонавтики имени к.э.циолковского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/81010/18/810101842_0:36:801:486_1920x0_80_0_0_56333bb582f4b6f4f2507f97aed3cabe.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многоспутниковые орбитальные группировки, уже мешающие работе астрономов, пока не представляют никакой опасности для здоровья землян, но в будущем понадобятся специальные меры, чтобы предотвратить интенсивное световое загрязнение от рукотворных космических объектов, предположил в разговоре с РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "Конечно, для землян засветка ночного неба от многоспутниковых группировок никакой опасности не представляет. Однако в будущем, при развертывании различных объектов космической инфраструктуры, станут необходимыми специальные мероприятия и технические решения, предотвращающие интенсивное световое загрязнение", - сказал Клюшников. Он напомнил, что, как выяснилось ранее, многоспутниковая группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска мешает астрономам вести оптические наблюдения. В сумеречное время солнечные лучи отражаются от поверхности антенн спутников с фазированными решетками, в результате из-за свечения аппаратов (один спутник соответствует от третьей до седьмой звездной величин) их бывает сложно отличить от астероидов и комет. Как рассказал Клюшников, SpaceX пошла навстречу астрономам и начала запускать спутники, яркость которых снижена примерно в 4,6 раза (точное значение зависит от длин волн, которые фиксирует оборудование) за счет специального покрытия антенн или установки специального козырька, защищающего их от солнечных лучей. Однако общее количество многоспутниковых группировок, принадлежащих различным операторам, в будущем будет возрастать, заметил он. Вероятно, не все операторы будут согласны принимать подобные меры, предположил ученый. Он также предупредил, что существуют проекты ночного освещения различных регионов Земли при помощи космических источников света. В связи с этим, по его словам, на проблему светового загрязнения ночного небосвода следует смотреть шире. "Воздействие света на человека в ночное время, сбои циркадианных ритмов (десинхронозы) рассматриваются как один из ведущих факторов, приводящих к нарушению гомеостаза организма, снижению умственной и физической работоспособности, инсомнии, депрессии и расстройству пищеварения. Есть неподтвержденные данные Международного агентства по изучению рака о канцерогенности для человека работы в ночную смену", - рассказал главный ученый секретарь ЦНИИмаш.

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, илон маск, цниимаш, spacex, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского