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Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый - РИА Новости, 14.02.2025
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Наука
 
03:32 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kosmos-1999269972.html
Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый
Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый - РИА Новости, 14.02.2025
Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый
Многоспутниковые орбитальные группировки, уже мешающие работе астрономов, пока не представляют никакой опасности для здоровья землян, но в будущем понадобятся... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:32:00+03:00
2025-02-14T03:32:00+03:00
наука
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илон маск
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spacex
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многоспутниковые орбитальные группировки, уже мешающие работе астрономов, пока не представляют никакой опасности для здоровья землян, но в будущем понадобятся специальные меры, чтобы предотвратить интенсивное световое загрязнение от рукотворных космических объектов, предположил в разговоре с РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "Конечно, для землян засветка ночного неба от многоспутниковых группировок никакой опасности не представляет. Однако в будущем, при развертывании различных объектов космической инфраструктуры, станут необходимыми специальные мероприятия и технические решения, предотвращающие интенсивное световое загрязнение", - сказал Клюшников. Он напомнил, что, как выяснилось ранее, многоспутниковая группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска мешает астрономам вести оптические наблюдения. В сумеречное время солнечные лучи отражаются от поверхности антенн спутников с фазированными решетками, в результате из-за свечения аппаратов (один спутник соответствует от третьей до седьмой звездной величин) их бывает сложно отличить от астероидов и комет. Как рассказал Клюшников, SpaceX пошла навстречу астрономам и начала запускать спутники, яркость которых снижена примерно в 4,6 раза (точное значение зависит от длин волн, которые фиксирует оборудование) за счет специального покрытия антенн или установки специального козырька, защищающего их от солнечных лучей. Однако общее количество многоспутниковых группировок, принадлежащих различным операторам, в будущем будет возрастать, заметил он. Вероятно, не все операторы будут согласны принимать подобные меры, предположил ученый. Он также предупредил, что существуют проекты ночного освещения различных регионов Земли при помощи космических источников света. В связи с этим, по его словам, на проблему светового загрязнения ночного небосвода следует смотреть шире. "Воздействие света на человека в ночное время, сбои циркадианных ритмов (десинхронозы) рассматриваются как один из ведущих факторов, приводящих к нарушению гомеостаза организма, снижению умственной и физической работоспособности, инсомнии, депрессии и расстройству пищеварения. Есть неподтвержденные данные Международного агентства по изучению рака о канцерогенности для человека работы в ночную смену", - рассказал главный ученый секретарь ЦНИИмаш.
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html
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Многоспутниковые группировки мешают работе астрономов, заявил ученый

Академик Клюшников призвал продумать, как ограничить засветку неба из космоса

© Фото : public domainКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : public domain
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многоспутниковые орбитальные группировки, уже мешающие работе астрономов, пока не представляют никакой опасности для здоровья землян, но в будущем понадобятся специальные меры, чтобы предотвратить интенсивное световое загрязнение от рукотворных космических объектов, предположил в разговоре с РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников.
"Конечно, для землян засветка ночного неба от многоспутниковых группировок никакой опасности не представляет. Однако в будущем, при развертывании различных объектов космической инфраструктуры, станут необходимыми специальные мероприятия и технические решения, предотвращающие интенсивное световое загрязнение", - сказал Клюшников.
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Он напомнил, что, как выяснилось ранее, многоспутниковая группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска мешает астрономам вести оптические наблюдения. В сумеречное время солнечные лучи отражаются от поверхности антенн спутников с фазированными решетками, в результате из-за свечения аппаратов (один спутник соответствует от третьей до седьмой звездной величин) их бывает сложно отличить от астероидов и комет.
Как рассказал Клюшников, SpaceX пошла навстречу астрономам и начала запускать спутники, яркость которых снижена примерно в 4,6 раза (точное значение зависит от длин волн, которые фиксирует оборудование) за счет специального покрытия антенн или установки специального козырька, защищающего их от солнечных лучей.
Однако общее количество многоспутниковых группировок, принадлежащих различным операторам, в будущем будет возрастать, заметил он. Вероятно, не все операторы будут согласны принимать подобные меры, предположил ученый.
Он также предупредил, что существуют проекты ночного освещения различных регионов Земли при помощи космических источников света. В связи с этим, по его словам, на проблему светового загрязнения ночного небосвода следует смотреть шире.
"Воздействие света на человека в ночное время, сбои циркадианных ритмов (десинхронозы) рассматриваются как один из ведущих факторов, приводящих к нарушению гомеостаза организма, снижению умственной и физической работоспособности, инсомнии, депрессии и расстройству пищеварения. Есть неподтвержденные данные Международного агентства по изучению рака о канцерогенности для человека работы в ночную смену", - рассказал главный ученый секретарь ЦНИИмаш.
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