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Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве - РИА Новости, 14.02.2025
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10:46 14.02.2025 (обновлено: 10:55 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/korolev-1999319138.html
Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве
Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Московской области рассмотреть варианты решения транспортных проблем в Королеве, соответствующий перечень... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:46:00+03:00
2025-02-14T10:55:00+03:00
королев
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Московской области рассмотреть варианты решения транспортных проблем в Королеве, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. рассмотреть при участии правительства Московской области и Общественной палаты Российской Федерации варианты решения транспортных проблем городского округа Королев Московской области и представить предложения с учетом мнения его жителей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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королев, московская область (подмосковье), владимир путин, россия, михаил мишустин, общество
Королев, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве

Путин поручил правительству и властям МО решить транспортные проблемы в Королеве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Московской области рассмотреть варианты решения транспортных проблем в Королеве, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. рассмотреть при участии правительства Московской области и Общественной палаты Российской Федерации варианты решения транспортных проблем городского округа Королев Московской области и представить предложения с учетом мнения его жителей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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