https://ria.ru/20250214/korolev-1999319138.html

Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве

Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил решить транспортные проблемы в Королеве

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Московской области рассмотреть варианты решения транспортных проблем в Королеве, соответствующий перечень... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:46:00+03:00

2025-02-14T10:46:00+03:00

2025-02-14T10:55:00+03:00

королев

московская область (подмосковье)

владимир путин

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Московской области рассмотреть варианты решения транспортных проблем в Королеве, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. рассмотреть при участии правительства Московской области и Общественной палаты Российской Федерации варианты решения транспортных проблем городского округа Королев Московской области и представить предложения с учетом мнения его жителей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250107/reyting-1992771453.html

королев

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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королев, московская область (подмосковье), владимир путин, россия, михаил мишустин, общество