Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
AFP: повстанцы М23 и военные из Руанды вошли в город-порт Букаву в ДРК
© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в город-порт Букаву, административный центр провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности и гуманитарной работы.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что повстанцам М23 и военным Руанды удалось захватить аэропорт Букаву, который был последней военной преградой на пути к самому городу, расположенному примерно в тридцати километрах от аэропорта.
"Члены M23 и руандийские войска вошли в столицу провинции ДР Конго Букаву в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что повстанцы и военные Руанды практически не встретили на своем пути никакого сопротивления.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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