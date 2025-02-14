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Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК - РИА Новости, 14.02.2025
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22:55 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК - РИА Новости, 14.02.2025
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
Повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в город-порт Букаву, административный центр провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:55:00+03:00
2025-02-14T22:55:00+03:00
в мире
руанда
демократическая республика конго
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в город-порт Букаву, административный центр провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности и гуманитарной работы. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что повстанцам М23 и военным Руанды удалось захватить аэропорт Букаву, который был последней военной преградой на пути к самому городу, расположенному примерно в тридцати километрах от аэропорта. "Члены M23 и руандийские войска вошли в столицу провинции ДР Конго Букаву в пятницу", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что повстанцы и военные Руанды практически не встретили на своем пути никакого сопротивления. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997430375.html
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руанда
демократическая республика конго
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в мире, руанда, демократическая республика конго
В мире, Руанда, Демократическая Республика Конго
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК

AFP: повстанцы М23 и военные из Руанды вошли в город-порт Букаву в ДРК

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды
Повстанцы М23 и военные Руанды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в город-порт Букаву, административный центр провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности и гуманитарной работы.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что повстанцам М23 и военным Руанды удалось захватить аэропорт Букаву, который был последней военной преградой на пути к самому городу, расположенному примерно в тридцати километрах от аэропорта.
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"Члены M23 и руандийские войска вошли в столицу провинции ДР Конго Букаву в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что повстанцы и военные Руанды практически не встретили на своем пути никакого сопротивления.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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