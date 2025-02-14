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Повстанцы и военные из Руанды захватили аэропорт столицы Южного Киву в ДРК - РИА Новости, 14.02.2025
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18:58 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kongo-1999479659.html
Повстанцы и военные из Руанды захватили аэропорт столицы Южного Киву в ДРК
Повстанцы и военные из Руанды захватили аэропорт столицы Южного Киву в ДРК - РИА Новости, 14.02.2025
Повстанцы и военные из Руанды захватили аэропорт столицы Южного Киву в ДРК
Повстанцы движения М23 и военные Руанды захватили аэропорт города Букаву, административного центра провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:58:00+03:00
2025-02-14T18:58:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
руанда
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Повстанцы движения М23 и военные Руанды захватили аэропорт города Букаву, административного центра провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности и гуманитарной работы. "Аэропорт Букаву… перешел в пятницу в руки вооруженной антиправительственной группировки М23, действующей в союзе с военными Руанды", - пишет агентство. Отмечается, что аэропорт был последней военной преградой на пути к самому городу Букаву, который расположен примерно в тридцати километрах от аэропорта. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997430375.html
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демократическая республика конго
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в мире, демократическая республика конго, руанда
В мире, Демократическая Республика Конго, Руанда
Повстанцы и военные из Руанды захватили аэропорт столицы Южного Киву в ДРК

AFP: повстанцы М23 и военные из Руанды захватили аэропорт Букаву в ДРК

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Повстанцы движения М23 и военные Руанды захватили аэропорт города Букаву, административного центра провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности и гуманитарной работы.
"Аэропорт Букаву… перешел в пятницу в руки вооруженной антиправительственной группировки М23, действующей в союзе с военными Руанды", - пишет агентство.
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Отмечается, что аэропорт был последней военной преградой на пути к самому городу Букаву, который расположен примерно в тридцати километрах от аэропорта.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
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В миреДемократическая Республика КонгоРуанда
 
 
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