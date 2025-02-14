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Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией - РИА Новости, 14.02.2025

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:43:00+03:00

2025-02-14T09:43:00+03:00

2025-02-14T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является соисполнителем при рассмотрении данного законопроекта.Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата рассмотрит ратификацию договора до конца февраля в приоритетном порядке."Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года", - сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html

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госдума рф, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, россия, минск, в мире, безопасность