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Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией - РИА Новости, 14.02.2025
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09:43 14.02.2025 (обновлено: 09:59 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/komitet-1999295880.html
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией - РИА Новости, 14.02.2025
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:43:00+03:00
2025-02-14T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является соисполнителем при рассмотрении данного законопроекта.Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата рассмотрит ратификацию договора до конца февраля в приоритетном порядке."Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года", - сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
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госдума рф, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, россия, минск, в мире, безопасность
Госдума РФ, Белоруссия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Минск, В мире, Безопасность
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией о безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является соисполнителем при рассмотрении данного законопроекта.
Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата рассмотрит ратификацию договора до конца февраля в приоритетном порядке.
"Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года", - сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.
Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
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Госдума РФБелоруссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияМинскВ миреБезопасность
 
 
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