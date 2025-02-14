https://ria.ru/20250214/kolodets-1999477366.html

В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека

В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.02.2025

В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:41:00+03:00

2025-02-14T18:41:00+03:00

2025-02-14T18:41:00+03:00

происшествия

русское поречное

курская область

россия

родион мирошник

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Были еще заминированные колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцам, они были заминированы... Четыре человека получили тяжелейшие ранения, часть из них сейчас еще находятся в областной больнице. И, к сожалению, это не единственный случай", - сказал Мирошник журналистам о ситуации в Русском Поречном. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250214/vsu-1999468490.html

русское поречное

курская область

россия

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происшествия, русское поречное, курская область, россия, родион мирошник, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)