Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kolodets-1999477366.html
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.02.2025
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:41:00+03:00
2025-02-14T18:41:00+03:00
происшествия
русское поречное
курская область
россия
родион мирошник
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:42:3206:1845_1920x0_80_0_0_7074b939b935b68dd29f7620579be9e2.jpg
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Были еще заминированные колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцам, они были заминированы... Четыре человека получили тяжелейшие ранения, часть из них сейчас еще находятся в областной больнице. И, к сожалению, это не единственный случай", - сказал Мирошник журналистам о ситуации в Русском Поречном. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250214/vsu-1999468490.html
русское поречное
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7911b1f0640e1a24507d69141e18e66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, русское поречное, курская область, россия, родион мирошник, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Русское Поречное, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в Русском Поречном

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Были еще заминированные колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцам, они были заминированы... Четыре человека получили тяжелейшие ранения, часть из них сейчас еще находятся в областной больнице. И, к сожалению, это не единственный случай", - сказал Мирошник журналистам о ситуации в Русском Поречном.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Обстановка в селе Русское Поречное в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник
Вчера, 18:05
 
ПроисшествияРусское ПоречноеКурская областьРоссияРодион МирошникСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала