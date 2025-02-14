https://ria.ru/20250214/kolodets-1999477366.html
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.02.2025
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:41:00+03:00
2025-02-14T18:41:00+03:00
2025-02-14T18:41:00+03:00
происшествия
русское поречное
курская область
россия
родион мирошник
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:42:3206:1845_1920x0_80_0_0_7074b939b935b68dd29f7620579be9e2.jpg
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в селе Русское Поречное Курской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Были еще заминированные колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцам, они были заминированы... Четыре человека получили тяжелейшие ранения, часть из них сейчас еще находятся в областной больнице. И, к сожалению, это не единственный случай", - сказал Мирошник журналистам о ситуации в Русском Поречном. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250214/vsu-1999468490.html
русское поречное
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7911b1f0640e1a24507d69141e18e66c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, русское поречное, курская область, россия, родион мирошник, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Русское Поречное, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области из-за заминированных колодцев пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали из-за заминированных ВСУ колодцев в Русском Поречном