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Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 14.02.2025
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19:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kitay-1999486432.html
Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая
Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 14.02.2025
Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая
Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:56:00+03:00
2025-02-14T19:56:00+03:00
китай
россия
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции. Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая". "Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
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китай, россия, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Китай, Россия, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая

МИД КНР: Китай будет закупать газ только у России, другие поставщики небезопасны

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции.
Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая".
"Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
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