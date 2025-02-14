https://ria.ru/20250214/kitay-1999486432.html

Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая

Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 14.02.2025

Россия незаменима в вопросе поставок газа, заявили в МИД Китая

Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:56:00+03:00

2025-02-14T19:56:00+03:00

2025-02-14T19:56:00+03:00

китай

россия

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции. Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая". "Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.

https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

китай

россия

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китай, россия, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, в мире