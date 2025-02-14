https://ria.ru/20250214/kitaj-1999469021.html
Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И
Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2025
Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И
Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Соединенные Штаты будут подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же, заявил РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:05:00+03:00
2025-02-14T18:05:00+03:00
2025-02-14T18:23:00+03:00
в мире
китай
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ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
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ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Соединенные Штаты будут подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай готов… строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить правильный путь для сосуществования этих двух крупных стран на нашей планете", - сказал Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил министр, Китай надеется, что США будут двигаться с ним в одном направлении. "Однако, если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца", - сказал Ван И.Он отметил, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет, национальное достоинство и законные права на развитие."Мы будем решительно отвечать на одностороннюю практику запугивания (со стороны) США", - подчеркнул министр.
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в мире, китай, сша, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И
Ван И: если США будут подавлять КНР, Китаю придется действовать так же
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Соединенные Штаты будут подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай готов… строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США
и находить правильный путь для сосуществования этих двух крупных стран на нашей планете", - сказал Ван И
на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметил министр, Китай
надеется, что США будут двигаться с ним в одном направлении.
"Однако, если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца", - сказал Ван И.
Он отметил, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет, национальное достоинство и законные права на развитие.
"Мы будем решительно отвечать на одностороннюю практику запугивания (со стороны) США", - подчеркнул министр.