https://ria.ru/20250214/kitaj-1999469021.html

Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И

Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2025

Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И

Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Соединенные Штаты будут подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же, заявил РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:05:00+03:00

2025-02-14T18:05:00+03:00

2025-02-14T18:23:00+03:00

в мире

китай

сша

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

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ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Соединенные Штаты будут подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай готов… строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить правильный путь для сосуществования этих двух крупных стран на нашей планете", - сказал Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил министр, Китай надеется, что США будут двигаться с ним в одном направлении. "Однако, если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца", - сказал Ван И.Он отметил, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет, национальное достоинство и законные права на развитие."Мы будем решительно отвечать на одностороннюю практику запугивания (со стороны) США", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html

китай

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в мире, китай, сша, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности