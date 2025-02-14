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Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его - РИА Новости, 14.02.2025
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02:52 14.02.2025 (обновлено: 03:46 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kit-1999267512.html
Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его
Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его - РИА Новости, 14.02.2025
Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его
Горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого чилийца, который плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 14.02.2025
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2025-02-14T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого чилийца, который плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке, пишет испанская газета Pais. Инцидент произошел 8 февраля в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, на крайнем юге Чили. Сначала 24-летний Адриан Симанкас почувствовал сильный удар по спине, выбивший его из надувного каяка. Затем он оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. Он не мог понять, что произошло, пока его с силой не выбросило на поверхность. "Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом", - поделился ощущениями молодой человек в телефонной беседе с изданием. Как отмечается, Симанкас спасся невредимым, и если бы не тот факт, что его отец запечатлел необычное происшествие на видео, его рассказ мог бы показаться недостоверным. Горбатые киты (Megaptera novaeangliae), вес которых может достигать 48 тонн, а длина - около 19 метров, питаются планктоном, растениями и рыбой. У них маленькое горло, поэтому человеческому телу трудно добраться до их желудка. Они редко нападают на людей и являются одним из видов, преодолевающих самые большие расстояния в мире.
https://ria.ru/20240711/piton-1959014240.html
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Чили, В мире
Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его

В Чили горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого мужчину

© http://ru.wikipedia.orgГорбатый кит
Горбатый кит - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© http://ru.wikipedia.org
Горбатый кит. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого чилийца, который плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке, пишет испанская газета Pais.
Инцидент произошел 8 февраля в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, на крайнем юге Чили.
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Сначала 24-летний Адриан Симанкас почувствовал сильный удар по спине, выбивший его из надувного каяка. Затем он оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. Он не мог понять, что произошло, пока его с силой не выбросило на поверхность.
"Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом", - поделился ощущениями молодой человек в телефонной беседе с изданием.
Как отмечается, Симанкас спасся невредимым, и если бы не тот факт, что его отец запечатлел необычное происшествие на видео, его рассказ мог бы показаться недостоверным.
Горбатые киты (Megaptera novaeangliae), вес которых может достигать 48 тонн, а длина - около 19 метров, питаются планктоном, растениями и рыбой. У них маленькое горло, поэтому человеческому телу трудно добраться до их желудка. Они редко нападают на людей и являются одним из видов, преодолевающих самые большие расстояния в мире.
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