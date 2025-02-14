https://ria.ru/20250214/kiev-1999506722.html

Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС

Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2025

Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:50:00+03:00

2025-02-14T23:50:00+03:00

2025-02-14T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в Telegram-канале. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме", - говорится в публикации администрации. По данным КГВА, местные службы работают над ликвидацией последствий инцидента на Чернобыльской АЭС, а также продолжают следить за ситуацией. По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, госдума рф