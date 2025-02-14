Рейтинг@Mail.ru
Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 14.02.2025 (обновлено: 23:51 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kiev-1999506722.html
Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС
Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС
Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:50:00+03:00
2025-02-14T23:51:00+03:00
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
чернобыльская аэс
магатэ
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b01618f4c9b97f576ae8dd09a8efa9e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в Telegram-канале. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме", - говорится в публикации администрации. По данным КГВА, местные службы работают над ликвидацией последствий инцидента на Чернобыльской АЭС, а также продолжают следить за ситуацией. По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html
https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html
киев
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_232:0:1672:1080_1920x0_80_0_0_a9561fa9f1995fb1bb753ab14f73ec60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, госдума рф
В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, Госдума РФ
Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС

Киевская городская администрация: радиационный фон в Киеве и области в норме

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в Telegram-канале.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Вчера, 14:15
"Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме", - говорится в публикации администрации.
По данным КГВА, местные службы работают над ликвидацией последствий инцидента на Чернобыльской АЭС, а также продолжают следить за ситуацией.
По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
Военнослужащий 49-й бригады ВСУ, взятый в плен в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
19 октября 2024, 05:47
 
В миреКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковЧернобыльская АЭСМАГАТЭГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала