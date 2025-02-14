Радиационный фон в Киеве и области находится в норме после ЧП на ЧАЭС
Киевская городская администрация: радиационный фон в Киеве и области в норме
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме после инцидента на Чернобыльской АЭС, сообщила Киевская городская военная администрации (КГВА) в Telegram-канале.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
"Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме", - говорится в публикации администрации.
По данным КГВА, местные службы работают над ликвидацией последствий инцидента на Чернобыльской АЭС, а также продолжают следить за ситуацией.
По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
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