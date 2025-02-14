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В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог - РИА Новости, 14.02.2025
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог
В Кремле не стали связывать удары Киева по гражданской инфраструктуре России с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:03:00+03:00
2025-02-14T13:03:00+03:00
2025-02-14T13:12:00+03:00
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле не стали связывать удары Киева по гражданской инфраструктуре России с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию."Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи. Но то, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ как попытку сорвать начало мирного процесса."Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - добавил Песков.
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киев, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины
Киев, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог
В Кремле не стали связывать удары Киева попыткой срыва переговоров по миру