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В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 14.02.2025 (обновлено: 13:12 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kiev-1999357902.html
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог - РИА Новости, 14.02.2025
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог
В Кремле не стали связывать удары Киева по гражданской инфраструктуре России с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:03:00+03:00
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киев
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле не стали связывать удары Киева по гражданской инфраструктуре России с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию."Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи. Но то, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ как попытку сорвать начало мирного процесса."Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250214/peskov-1999356684.html
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киев, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины
Киев, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В Кремле не стали связывать удары ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог

В Кремле не стали связывать удары Киева попыткой срыва переговоров по миру

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле не стали связывать удары Киева по гражданской инфраструктуре России с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию.
"Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи. Но то, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле удары Киева по гражданской инфраструктуре РФ как попытку сорвать начало мирного процесса.
"Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс. Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы Украины
 
 
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