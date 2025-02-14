https://ria.ru/20250214/kiev-1999264642.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 14.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:04:00+03:00
2025-02-14T02:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве звучит с 1.16 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы