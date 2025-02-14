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Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий - РИА Новости, 15.02.2025
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23:31 14.02.2025 (обновлено: 00:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250214/khutor-1999504746.html
Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий
Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий - РИА Новости, 15.02.2025
Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-14T23:31:00+03:00
2025-02-15T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий Краснояружского района с выплатой компенсаций "Только что закончилось заседание оперативного штаба в рамках указа президента номер 757. Одно из решений, которое приняли: жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение с выплатой в 15 тысяч, с выплатой в 150 тысяч и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - сказал Гладков в видеосообщении. Губернатор подчеркнул, что выплаты будут производиться до тех пор, пока с помощью федерального правительства не будут предоставлены средства на компенсацию за потерянное жилье, позволяющие людям приобрести новое. Он также отметил, что подробности по вопросам компенсации можно узнать в министерстве строительства, в правительстве Белгородской области или в администрации Красноружского района. Как сообщало региональное правительство, власти закрыли въезд и отселили жителей из 43 населенных пунктов семи приграничных районов Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой. Так в Краснояружском районе отселили жителей из сел Староселье, Демидовка, Поповка и поселка Прилесье.
https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий

Белгородский губернатор Гладков: началось отселение жителей хутора Высокий

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий Краснояружского района с выплатой компенсаций
"Только что закончилось заседание оперативного штаба в рамках указа президента номер 757. Одно из решений, которое приняли: жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение с выплатой в 15 тысяч, с выплатой в 150 тысяч и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - сказал Гладков в видеосообщении.
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Губернатор подчеркнул, что выплаты будут производиться до тех пор, пока с помощью федерального правительства не будут предоставлены средства на компенсацию за потерянное жилье, позволяющие людям приобрести новое.
Он также отметил, что подробности по вопросам компенсации можно узнать в министерстве строительства, в правительстве Белгородской области или в администрации Красноружского района.
Как сообщало региональное правительство, власти закрыли въезд и отселили жителей из 43 населенных пунктов семи приграничных районов Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой. Так в Краснояружском районе отселили жителей из сел Староселье, Демидовка, Поповка и поселка Прилесье.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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