Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий
Белгородский губернатор Гладков: началось отселение жителей хутора Высокий
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий Краснояружского района с выплатой компенсаций
"Только что закончилось заседание оперативного штаба в рамках указа президента номер 757. Одно из решений, которое приняли: жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение с выплатой в 15 тысяч, с выплатой в 150 тысяч и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - сказал Гладков в видеосообщении.
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Губернатор подчеркнул, что выплаты будут производиться до тех пор, пока с помощью федерального правительства не будут предоставлены средства на компенсацию за потерянное жилье, позволяющие людям приобрести новое.
Он также отметил, что подробности по вопросам компенсации можно узнать в министерстве строительства, в правительстве Белгородской области или в администрации Красноружского района.
Как сообщало региональное правительство, власти закрыли въезд и отселили жителей из 43 населенных пунктов семи приграничных районов Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой. Так в Краснояружском районе отселили жителей из сел Староселье, Демидовка, Поповка и поселка Прилесье.