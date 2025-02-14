https://ria.ru/20250214/khutor-1999504746.html

Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий

Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий - РИА Новости, 15.02.2025

Белгородские власти начнут отселение жителей хутора Высокий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-14T23:31:00+03:00

2025-02-14T23:31:00+03:00

2025-02-15T00:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале., что по решению оперативного штаба принято решение отселить жителей хутора Высокий Краснояружского района с выплатой компенсаций "Только что закончилось заседание оперативного штаба в рамках указа президента номер 757. Одно из решений, которое приняли: жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение с выплатой в 15 тысяч, с выплатой в 150 тысяч и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья", - сказал Гладков в видеосообщении. Губернатор подчеркнул, что выплаты будут производиться до тех пор, пока с помощью федерального правительства не будут предоставлены средства на компенсацию за потерянное жилье, позволяющие людям приобрести новое. Он также отметил, что подробности по вопросам компенсации можно узнать в министерстве строительства, в правительстве Белгородской области или в администрации Красноружского района. Как сообщало региональное правительство, власти закрыли въезд и отселили жителей из 43 населенных пунктов семи приграничных районов Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой. Так в Краснояружском районе отселили жителей из сел Староселье, Демидовка, Поповка и поселка Прилесье.

https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины