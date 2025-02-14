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Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске
Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске - РИА Новости, 14.02.2025
Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске
Мужчина, задержанный полицейскими за нападение на бабушек в храме в Подольске, заявил, что начал драку из-за денег, не получив на хлеб, а теперь раскаивается,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:23:00+03:00
2025-02-14T11:23:00+03:00
2025-02-14T11:23:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина, задержанный полицейскими за нападение на бабушек в храме в Подольске, заявил, что начал драку из-за денег, не получив на хлеб, а теперь раскаивается, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Начал драку с бабушками в храме из-за денег. Не дали денег на хлеб, решил попробовать взять… Раскаиваюсь, боюсь, больше такого вообще не повторится"- сказал полицейским задержанный. Он пояснил, что во время стычки снял с бабушки платок и нанес удар пластмассовой трубой. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Подмосковный главк СК РФ возбудил против него дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ). Помощник старосты храма Виктор рассказал РИА Новости, что мужчина не является их прихожанином, забрал из пожертвований чуть меньше 3 тысяч рублей.
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Нападение мужчины на двух женщин в храме Подольска
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в храме в подмосковном Подольске, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области, отметили в ведомстве.
2025-02-14T11:23
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происшествия
Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске
Мужчина, напавший на бабушек в храме в Подольске, начал драку из-за денег
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Мужчина, задержанный полицейскими за нападение на бабушек в храме в Подольске, заявил, что начал драку из-за денег, не получив на хлеб, а теперь раскаивается, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка МВД РФ.
"Начал драку с бабушками в храме из-за денег. Не дали денег на хлеб, решил попробовать взять… Раскаиваюсь, боюсь, больше такого вообще не повторится"- сказал полицейским задержанный.
Он пояснил, что во время стычки снял с бабушки платок и нанес удар пластмассовой трубой.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области.
Подмосковный главк СК РФ возбудил против него дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ).
Помощник старосты храма Виктор рассказал РИА Новости, что мужчина не является их прихожанином, забрал из пожертвований чуть меньше 3 тысяч рублей.