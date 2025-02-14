https://ria.ru/20250214/khram-1999331129.html

Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске

Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске - РИА Новости, 14.02.2025

Появились подробности о нападении мужчины на бабушек в храме в Подольске

Мужчина, задержанный полицейскими за нападение на бабушек в храме в Подольске, заявил, что начал драку из-за денег, не получив на хлеб, а теперь раскаивается,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:23:00+03:00

2025-02-14T11:23:00+03:00

2025-02-14T11:23:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999329388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d929471514fbdba8a3350b937dcb7114.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина, задержанный полицейскими за нападение на бабушек в храме в Подольске, заявил, что начал драку из-за денег, не получив на хлеб, а теперь раскаивается, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Начал драку с бабушками в храме из-за денег. Не дали денег на хлеб, решил попробовать взять… Раскаиваюсь, боюсь, больше такого вообще не повторится"- сказал полицейским задержанный. Он пояснил, что во время стычки снял с бабушки платок и нанес удар пластмассовой трубой. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Подмосковный главк СК РФ возбудил против него дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ). Помощник старосты храма Виктор рассказал РИА Новости, что мужчина не является их прихожанином, забрал из пожертвований чуть меньше 3 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html

https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение мужчины на двух женщин в храме Подольска Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в храме в подмосковном Подольске, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области, отметили в ведомстве. 2025-02-14T11:23 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия