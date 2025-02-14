Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 14.02.2025 (обновлено: 12:05 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/khinshteyn-1999338272.html
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области
Житель приграничного Кореневского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ во время работы на комбайне, состояние мужчины оценивается как тяжёлое,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:47:00+03:00
2025-02-14T12:05:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Житель приграничного Кореневского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ во время работы на комбайне, состояние мужчины оценивается как тяжёлое, он находится в больнице, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Вчера в результате атаки дрона в Кореневском районе пострадал местный житель. 33-летний мужчина работал на комбайне в момент, когда украинский дрон нанес удар. Слава Богу, водитель успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время он находится в областной клинической больнице", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Уточняется, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акустическую травму, а также закрытый перелом левой пяточной кости со смещением."Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги", - добавил Хинштейн.
https://realty.ria.ru/20250213/zhile-1999140279.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, происшествия
Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Хинштейн: мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Тяжелый беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Житель приграничного Кореневского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ во время работы на комбайне, состояние мужчины оценивается как тяжёлое, он находится в больнице, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Вчера в результате атаки дрона в Кореневском районе пострадал местный житель. 33-летний мужчина работал на комбайне в момент, когда украинский дрон нанес удар. Слава Богу, водитель успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время он находится в областной клинической больнице", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акустическую травму, а также закрытый перелом левой пяточной кости со смещением.
"Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги", - добавил Хинштейн.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На жилье для эвакуированных из Курской области выделят 1,3 млрд рублей
13 февраля, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала