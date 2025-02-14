https://ria.ru/20250214/khinshteyn-1999338272.html

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Житель приграничного Кореневского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ во время работы на комбайне, состояние мужчины оценивается как тяжёлое,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:47:00+03:00

2025-02-14T11:47:00+03:00

2025-02-14T12:05:00+03:00

вооруженные силы украины

курская область

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Житель приграничного Кореневского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ во время работы на комбайне, состояние мужчины оценивается как тяжёлое, он находится в больнице, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Вчера в результате атаки дрона в Кореневском районе пострадал местный житель. 33-летний мужчина работал на комбайне в момент, когда украинский дрон нанес удар. Слава Богу, водитель успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. В настоящее время он находится в областной клинической больнице", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Уточняется, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акустическую травму, а также закрытый перелом левой пяточной кости со смещением."Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги", - добавил Хинштейн.

https://realty.ria.ru/20250213/zhile-1999140279.html

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вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн, происшествия