Келлог призвал к прямым переговорам между Москвой и Киевом
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров России и Украины
Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы достичь мира.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Он упомянул, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, и президент России не намерен лично вести с ним переговоры. "Но это не работает. Обе стороны должны от чего-то отказаться", - подчеркнул Келлог.
По его словам, прийти к окончательному мирному соглашению можно постепенно. "Мы можем перейти от перемирия к окончательному миру. Конечно, предпочтительнее было бы мирное соглашение", - заявил Келлог.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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