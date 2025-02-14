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Келлог призвал к прямым переговорам между Москвой и Киевом

Келлог призвал к прямым переговорам между Москвой и Киевом - РИА Новости, 14.02.2025

Келлог призвал к прямым переговорам между Москвой и Киевом

Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:53:00+03:00

2025-02-14T12:53:00+03:00

2025-02-14T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы достичь мира. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Я думаю, что трем сторонам необходимо говорить друг с другом. Особенно двум главным действующим лицам, русским и украинцам. Им нужно сесть и поговорить", - заявил Келлог в интервью немецкому телеканалу ARD. Он упомянул, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, и президент России не намерен лично вести с ним переговоры. "Но это не работает. Обе стороны должны от чего-то отказаться", - подчеркнул Келлог. По его словам, прийти к окончательному мирному соглашению можно постепенно. "Мы можем перейти от перемирия к окончательному миру. Конечно, предпочтительнее было бы мирное соглашение", - заявил Келлог. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, кит келлог, ard, верховная рада украины, в мире