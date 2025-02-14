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"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kellog-1999274512.html
"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине
"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине
Поездка спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога в Европу необходима, чтобы отвлечь внимание некоторых западных лидеров от переговорного... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:26:00+03:00
2025-02-14T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
кит келлог
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поездка спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога в Европу необходима, чтобы отвлечь внимание некоторых западных лидеров от переговорного процесса по Украине, предположил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran."Келлог был отвлекающим маневром. &lt;...&gt; Трамп ему сказал: "Да, да, да, поговори о прекращении огня, о кнуте и прянике, поезжай в Европу" &lt;...&gt; Похоже, именно для этого его и отправили, чтобы отвлечь внимание, пока будет происходить настоящее заключение сделки", — рассказал журналист.Он также отметил, что поездка Келлога в Европу необходима, чтобы не допустить срыв начала мирных переговоров по украинскому вопросу. "(Поездка Келлога нужна. — Прим. ред.) чтобы предотвратить саботаж со стороны Бориса Джонсона", — добавил он.В четверг в Госдепе заявили, что Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля. При этом в рамках предстоящей поездки спецпосланник не планирует посещать Москву.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html
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в мире, сша, россия, украина, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Кит Келлог
"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине

Христофору: поездка Келлога в Европу отвлечет внимание Запада от переговоров

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поездка спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога в Европу необходима, чтобы отвлечь внимание некоторых западных лидеров от переговорного процесса по Украине, предположил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran.
"Келлог был отвлекающим маневром. <...> Трамп ему сказал: "Да, да, да, поговори о прекращении огня, о кнуте и прянике, поезжай в Европу" <...> Похоже, именно для этого его и отправили, чтобы отвлечь внимание, пока будет происходить настоящее заключение сделки", — рассказал журналист.
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Он также отметил, что поездка Келлога в Европу необходима, чтобы не допустить срыв начала мирных переговоров по украинскому вопросу.
«
"(Поездка Келлога нужна. — Прим. ред.) чтобы предотвратить саботаж со стороны Бориса Джонсона", — добавил он.
В четверг в Госдепе заявили, что Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля. При этом в рамках предстоящей поездки спецпосланник не планирует посещать Москву.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаКит Келлог
 
 
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