https://ria.ru/20250214/jamal-1999477925.html
На Ямале рассказали, когда начнут стройку школы со скандального видео
На Ямале рассказали, когда начнут стройку школы со скандального видео - РИА Новости, 14.02.2025
На Ямале рассказали, когда начнут стройку школы со скандального видео
Подрядчик сможет приступить к строительству школы в селе Кутопьюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа после одобрения дополнительного... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:45:00+03:00
2025-02-14T18:45:00+03:00
2025-02-14T18:45:00+03:00
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Подрядчик сможет приступить к строительству школы в селе Кутопьюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа после одобрения дополнительного финансирования, проект рассчитан на 3 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета. Ранее общественник с Ямала Ейко Сэротэтто опубликовал в соцсети в "ВКонтакте" видео, где на пустыре делает шутливый обзор "построенной" в селе Кутопьюган школы и показывает несуществующие коридоры, классы и кабинет директора. "Где деньги, Зин, на школу?" – задается вопросом в конце ролика Сэротэтто. "Проект по строительству школы в конце декабря 2024 года получил положительное заключение экспертизы. После одобрения дополнительного финансирования подрядчик сможет приступить к работам. В настоящее время подрядная организация произвела перебазировку необходимой техники для устройства свайного основания. Проект строительства школы - детского сада рассчитан на три года", – уточнила собеседница агентства. В одном из старейших сел Надымского района, Кутопьюгане, проживает порядка 860 человек. По данным местных СМИ, новую школу и детский сад в селе планировали построить в 2024 году.
https://ria.ru/20250213/peterburg-1999135063.html
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общество, надымский район, ямал
Общество, Надымский район, Ямал
На Ямале рассказали, когда начнут стройку школы со скандального видео
На Ямале построят школу после одобрения дополнительного финансирования