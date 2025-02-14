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Израиль освободит 369 палестинских заключенных

Израиль освободит 369 палестинских заключенных - РИА Новости, 14.02.2025

Израиль освободит 369 палестинских заключенных

Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

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КАИР, 14 фев - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "После того, как палестинское сопротивление передало имена сионистских (израильских - ред.) пленных, завтра, в субботу, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 36 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 333 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении офиса. Ранее военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" сообщило, что освободит в субботу россиянина Александра Труфанова. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля, в список освобождаемых включены три человека, включая гражданина РФ Александра Труфанова.

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в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году