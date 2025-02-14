Рейтинг@Mail.ru
Израиль освободит 369 палестинских заключенных - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/izrail-1999413193.html
Израиль освободит 369 палестинских заключенных
Израиль освободит 369 палестинских заключенных - РИА Новости, 14.02.2025
Израиль освободит 369 палестинских заключенных
Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:30:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
в мире
израиль
россия
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
КАИР, 14 фев - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "После того, как палестинское сопротивление передало имена сионистских (израильских - ред.) пленных, завтра, в субботу, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 36 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 333 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении офиса. Ранее военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" сообщило, что освободит в субботу россиянина Александра Труфанова. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля, в список освобождаемых включены три человека, включая гражданина РФ Александра Труфанова.
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль освободит 369 палестинских заключенных

ХАМАС: Израиль в субботу освободит 369 палестинских заключенных

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 фев - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
"После того, как палестинское сопротивление передало имена сионистских (израильских - ред.) пленных, завтра, в субботу, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 36 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 333 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении офиса.
Ранее военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" сообщило, что освободит в субботу россиянина Александра Труфанова.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля, в список освобождаемых включены три человека, включая гражданина РФ Александра Труфанова.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
21 января, 10:57
 
В миреИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала