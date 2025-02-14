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В Красноярске задержали молодых людей, избивших трех человек - РИА Новости, 14.02.2025
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19:11 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/izbienie-1999480899.html
В Красноярске задержали молодых людей, избивших трех человек
В Красноярске задержали молодых людей, избивших трех человек - РИА Новости, 14.02.2025
В Красноярске задержали молодых людей, избивших трех человек
Четверо молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержаны в Красноярске за хулиганство и разбойное нападение, они избили трех человек, в том числе подростков,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:11:00+03:00
2025-02-14T19:11:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержаны в Красноярске за хулиганство и разбойное нападение, они избили трех человек, в том числе подростков, и толкали женщин и детей, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 12 февраля 2025 года фигуранты, прогуливаясь в нетрезвом состоянии около дома по улице Можайского в Красноярске, совершали хулиганские действия в отношении прохожих, толкали женщин и детей. После они встретили 16-летнего подростка, которому нанесли множественные побои. Потерпевшему удалось сбежать. Однако фигуранты не остановились и, преследуя его, встретили другого молодого человека и девушку 14 и 15 лет. Они стали избивать подростка, требуя от него часы и угрожая убийством, при этом демонстрировали игрушечный пистолет. На крик девушки вышли ее родители, фигуранты напали на отца девушки и также избили его. "Подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки и задержаны... Возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Красноярска в возрасте 16, 17 и 19 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", частью 2 статьей 162 УК РФ "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. Суд в пятницу по ходатайству следствия избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250212/chinovnitsa-1998971431.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали молодых людей, избивших трех человек

СК: в Красноярске молодых людей 16-19 лет задержали за избиение трех человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержаны в Красноярске за хулиганство и разбойное нападение, они избили трех человек, в том числе подростков, и толкали женщин и детей, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, вечером 12 февраля 2025 года фигуранты, прогуливаясь в нетрезвом состоянии около дома по улице Можайского в Красноярске, совершали хулиганские действия в отношении прохожих, толкали женщин и детей. После они встретили 16-летнего подростка, которому нанесли множественные побои. Потерпевшему удалось сбежать. Однако фигуранты не остановились и, преследуя его, встретили другого молодого человека и девушку 14 и 15 лет. Они стали избивать подростка, требуя от него часы и угрожая убийством, при этом демонстрировали игрушечный пистолет. На крик девушки вышли ее родители, фигуранты напали на отца девушки и также избили его.
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"Подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки и задержаны... Возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Красноярска в возрасте 16, 17 и 19 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", частью 2 статьей 162 УК РФ "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Суд в пятницу по ходатайству следствия избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
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