https://ria.ru/20250214/italija-1999309219.html

В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения

В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения - РИА Новости, 14.02.2025

В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения

Россиянин, подозреваемый в попытке хищения у госкорпорации свыше 146 миллионов рублей, задержан в Италии, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:22:00+03:00

2025-02-14T10:22:00+03:00

2025-02-14T10:22:00+03:00

происшествия

италия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интерпол

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянин, подозреваемый в попытке хищения у госкорпорации свыше 146 миллионов рублей, задержан в Италии, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк. Согласно материалам уголовного дела, с 2016 по 2017 год злоумышленник совместно с другими лицами предпринял попытку похитить у Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" свыше 146 миллионов рублей. Для этого в банке, которому грозила процедура банкротства, было организовано оформление множества фиктивных вкладов. Однако довести свой умысел до конца сообщникам не удалось. "Скрываясь от следствия, фигурант покинул пределы Российской Федерации. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан итальянскими партнерами", – заключила Волк.

https://ria.ru/20240125/mvd-1923463343.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, италия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, агентство по страхованию вкладов