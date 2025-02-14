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В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения - РИА Новости, 14.02.2025
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10:22 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/italija-1999309219.html
В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения
В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения - РИА Новости, 14.02.2025
В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения
Россиянин, подозреваемый в попытке хищения у госкорпорации свыше 146 миллионов рублей, задержан в Италии, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:22:00+03:00
2025-02-14T10:22:00+03:00
происшествия
италия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интерпол
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянин, подозреваемый в попытке хищения у госкорпорации свыше 146 миллионов рублей, задержан в Италии, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк. Согласно материалам уголовного дела, с 2016 по 2017 год злоумышленник совместно с другими лицами предпринял попытку похитить у Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" свыше 146 миллионов рублей. Для этого в банке, которому грозила процедура банкротства, было организовано оформление множества фиктивных вкладов. Однако довести свой умысел до конца сообщникам не удалось. "Скрываясь от следствия, фигурант покинул пределы Российской Федерации. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан итальянскими партнерами", – заключила Волк.
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происшествия, италия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, агентство по страхованию вкладов
Происшествия, Италия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Интерпол, Агентство по страхованию вкладов
В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения

В Италии задержали россиянина, подозреваемого в попытке хищения 146 млн рублей

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянин, подозреваемый в попытке хищения у госкорпорации свыше 146 миллионов рублей, задержан в Италии, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк.
Согласно материалам уголовного дела, с 2016 по 2017 год злоумышленник совместно с другими лицами предпринял попытку похитить у Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" свыше 146 миллионов рублей. Для этого в банке, которому грозила процедура банкротства, было организовано оформление множества фиктивных вкладов. Однако довести свой умысел до конца сообщникам не удалось.
"Скрываясь от следствия, фигурант покинул пределы Российской Федерации. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан итальянскими партнерами", – заключила Волк.
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ПроисшествияИталияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ИнтерполАгентство по страхованию вкладов
 
 
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