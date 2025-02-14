https://ria.ru/20250214/istoriya-1999169133.html
"Придется переписать историю". Очередная тайна египетских пирамид раскрыта
"Придется переписать историю". Очередная тайна египетских пирамид раскрыта - РИА Новости, 14.02.2025
"Придется переписать историю". Очередная тайна египетских пирамид раскрыта
Археологи обнаружили в Египте нетронутую гробницу возрастом несколько тысяч лет. Тот, что они увидели в склепе, вызвало много вопросов. Теперь ученым предстоит... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:00:00+03:00
2025-02-14T08:00:00+03:00
2025-02-14T08:03:00+03:00
религия
египет
каир (город)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Египте нетронутую гробницу возрастом несколько тысяч лет. Тот, что они увидели в склепе, вызвало много вопросов. Теперь ученым предстоит расследовать жуткое преступление.Как так получилось?Сегодня местечко Дахшур в 30 километрах от Каира — тихий уголок пустыни, где добывают известняк. А когда-то тут располагался один из монументальных некрополей древнего царства.Покой здесь обрели фараоны Снофру, Аменемхет II, Сенусерт III, их родные и близкие. Но не только они, как выяснили ученые.Два года назад рабочие одной из каменоломен наткнулись на фундамент некоей постройки, явно очень древней. На место немедленно прибыли чиновники из Министерства туризма и древностей. А следом за ними — британский археолог Крис Нонтон.Дахшур он знал как свои пять пальцев, поэтому любая новинка могла стать сенсацией. Так оно и получилось. "Фундамент" был сложен из почти идеально отшлифованных блоков. И оказался ярусом небольшой пирамиды. Верхняя часть ее полностью разрушилась, а основание ушло глубоко в пески.Вскоре удалось найти коридор, ведущий под землю. И тут настоящий джекпот: вход в гробницу (приблизительный возраст 4000 лет) был запечатан. Большая редкость в наши дни, ведь усыпальницы фараонов издавна служили притягательным магнитом для мародеров.Команда уже предвкушала победу: нетронутые артефакты, бесценные настенные надписи и, конечно, мумия. Однако, когда отвалили тяжелый входной камень, глазам предстала совершенно иная картина. Полный беспорядок — разбитые священные сосуды, поврежденный саркофаг…"Сразу возникли два вопроса без ответов. Кто здесь похоронен? И как получилось, что печати на дверях не сорваны, а гробница тем не менее разграблена?" — прокомментировал увиденное руководитель раскопок Крис Нонтон.Кастинг на звание царицыПервую загадку исследователи разгадали довольно быстро. С помощью передовых технологий они просканировали иероглифы на одной из разбитых каноп (канопа — сосуд для хранения внутренностей умершего).Ко всеобщему удивлению на ней значилось имя "Хатшепсут". Так звали одну из двух исторически подтвержденных женщин-фараонов. Она управляла страной на рубеже XVI-XV веков до нашей эры — до совершеннолетия своего пасынка Тутмоса III.Причем правила довольно успешно. Восстановила Египет после разрушительного нашествия гиксосов, совершила несколько собственных удачных походов. И даже снарядила экспедицию в далекую страну Пунт — край изобилия и богатства.Что же касается смерти и погребения царицы, то тут не все так ясно. Хатшепсут скончалась на 22-м году правления, будучи отнюдь не в преклонном возрасте. Историки выдвигали версию об отравлении. Например, повзрослевшему Тутмосу III невыгодно было терпеть подле себя властную мачеху. Он же, взойдя на трон, приказал уничтожить все изображения и упоминания о предшественнице.Все это сделало поиски мумии царицы делом довольно затруднительным. В 1903-м знаменитый археолог Говард Картер (первооткрыватель гробницы Тутанхамона) нашел в Долине Царей усыпальницу Хатшепсут. Богато украшенная и просторная, она тем не менее оказалась пуста.Тремя годами позже оттуда же в Каир доставили мумию и несколько предметов погребального обряда из другой усыпальницы — № KV60. Эти останки и склеп долгое время считали принадлежащими Хатшепсут, поскольку на фигурках-оберегах ушебти (которые изготавливали специально, чтобы положить в могилу) выбито именно ее имя. Никаких других доказательств не было.Раз так, не наткнулась ли команда Криса Нонтона в Дахшуре на подлинную гробницу легендарной царицы?Посмертная вендеттаК сожалению, факты говорят "нет".Не так давно знаменитому египтологу Захи Хавассу удалось доказать, что гробница KV60 и мумия оттуда принадлежат Хатшепсут. На это указывали надписи в склепе. И ДНК-экспертиза.Ученый сопоставил биологический материл усопшей с останками бабушки Хатшепсут Яхмос-Нефертари (ее мумия хранилась в Каирском музее в прекрасном состоянии). Результат — максимальная степень родства.Но это не означает, что британской команде вовсе не повезло. Наоборот. Детальный осмотр гробницы в Дахшуре показал, что ее воздвигли в период XIII династии — на пятьсот лет раньше, чем правила Хатшепсут.Кроме того, Крис Нонтон объяснил, что предназначена она была не для женщины-фараона, а для принцессы с таким же именем. Об этом свидетельствуют иероглифы и картуш на саркофаге."Мы имеем дело с чем-то более интересным. Принцесса, имя которой никогда не упоминалось в египетской истории. При этом она была настолько важной, что после смерти удостоилась отдельной пирамиды", — констатировал ученый.Интриги добавляет и то, что усыпальницу разграбили еще до запечатывания. Команда Нонтона предполагает: несчастная принцесса могла стать жертвой придворных интриг. Дело происходило в период XIII династии — время междоусобицы и кровавой борьбы за власть.А для древних египтян не было ничего страшнее, чем нарушение погребального ритуала — ведь тогда душе не знать покоя после смерти. Раскопки в Дахшуре продолжаются. И археологам еще предстоит выяснить подробности этого преступления тысячелетней давности.
https://ria.ru/20250209/prichina-1997927358.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, каир (город), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Египет, Каир (город), Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Египте нетронутую гробницу возрастом несколько тысяч лет. Тот, что они увидели в склепе, вызвало много вопросов. Теперь ученым предстоит расследовать жуткое преступление.
Сегодня местечко Дахшур в 30 километрах от Каира
— тихий уголок пустыни, где добывают известняк. А когда-то тут располагался один из монументальных некрополей древнего царства.
Покой здесь обрели фараоны Снофру, Аменемхет II, Сенусерт III, их родные и близкие. Но не только они, как выяснили ученые.
Два года назад рабочие одной из каменоломен наткнулись на фундамент некоей постройки, явно очень древней. На место немедленно прибыли чиновники из Министерства туризма и древностей. А следом за ними — британский археолог Крис Нонтон.
Дахшур он знал как свои пять пальцев, поэтому любая новинка могла стать сенсацией. Так оно и получилось. "Фундамент" был сложен из почти идеально отшлифованных блоков. И оказался
ярусом небольшой пирамиды. Верхняя часть ее полностью разрушилась, а основание ушло глубоко в пески.
Вскоре удалось найти коридор, ведущий под землю. И тут настоящий джекпот: вход в гробницу (приблизительный возраст 4000 лет) был запечатан. Большая редкость в наши дни, ведь усыпальницы фараонов издавна служили притягательным магнитом для мародеров.
Команда уже предвкушала победу: нетронутые артефакты, бесценные настенные надписи и, конечно, мумия. Однако, когда отвалили тяжелый входной камень, глазам предстала совершенно иная картина. Полный беспорядок — разбитые священные сосуды, поврежденный саркофаг…
"Сразу возникли два вопроса без ответов. Кто здесь похоронен? И как получилось, что печати на дверях не сорваны, а гробница тем не менее разграблена?" — прокомментировал увиденное руководитель раскопок Крис Нонтон.
Первую загадку исследователи разгадали довольно быстро. С помощью передовых технологий они просканировали иероглифы на одной из разбитых каноп (канопа — сосуд для хранения внутренностей умершего).
Ко всеобщему удивлению на ней значилось имя "Хатшепсут". Так звали одну из двух исторически подтвержденных женщин-фараонов. Она управляла страной на рубеже XVI-XV веков до нашей эры — до совершеннолетия своего пасынка Тутмоса III.
Причем правила довольно успешно. Восстановила Египет
после разрушительного нашествия гиксосов, совершила несколько собственных удачных походов. И даже снарядила экспедицию в далекую страну Пунт — край изобилия и богатства.
Что же касается смерти и погребения царицы, то тут не все так ясно. Хатшепсут скончалась на 22-м году правления, будучи отнюдь не в преклонном возрасте. Историки выдвигали версию об отравлении. Например, повзрослевшему Тутмосу III невыгодно было терпеть подле себя властную мачеху. Он же, взойдя на трон, приказал уничтожить все изображения и упоминания о предшественнице.
Все это сделало поиски мумии царицы делом довольно затруднительным. В 1903-м знаменитый археолог Говард Картер (первооткрыватель гробницы Тутанхамона) нашел в Долине Царей усыпальницу Хатшепсут. Богато украшенная и просторная, она тем не менее оказалась пуста.
Тремя годами позже оттуда же в Каир доставили мумию и несколько предметов погребального обряда из другой усыпальницы — № KV60. Эти останки и склеп долгое время считали принадлежащими Хатшепсут, поскольку на фигурках-оберегах ушебти (которые изготавливали специально, чтобы положить в могилу) выбито именно ее имя. Никаких других доказательств не было.
Раз так, не наткнулась ли команда Криса Нонтона в Дахшуре на подлинную гробницу легендарной царицы?
К сожалению, факты говорят "нет".
Не так давно знаменитому египтологу Захи Хавассу удалось доказать, что гробница KV60 и мумия оттуда принадлежат Хатшепсут. На это указывали надписи в склепе. И ДНК-экспертиза.
Ученый сопоставил биологический материл усопшей с останками бабушки Хатшепсут Яхмос-Нефертари (ее мумия хранилась в Каирском музее в прекрасном состоянии). Результат — максимальная степень родства.
Но это не означает, что британской команде вовсе не повезло. Наоборот. Детальный осмотр гробницы в Дахшуре показал, что ее воздвигли в период XIII династии — на пятьсот лет раньше, чем правила Хатшепсут.
Кроме того, Крис Нонтон объяснил, что предназначена она была не для женщины-фараона, а для принцессы с таким же именем. Об этом свидетельствуют иероглифы и картуш на саркофаге.
"Мы имеем дело с чем-то более интересным. Принцесса, имя которой никогда не упоминалось в египетской истории. При этом она была настолько важной, что после смерти удостоилась отдельной пирамиды", — констатировал ученый.
Интриги добавляет и то, что усыпальницу разграбили еще до запечатывания. Команда Нонтона предполагает: несчастная принцесса могла стать жертвой придворных интриг. Дело происходило в период XIII династии — время междоусобицы и кровавой борьбы за власть.
А для древних египтян не было ничего страшнее, чем нарушение погребального ритуала — ведь тогда душе не знать покоя после смерти. Раскопки в Дахшуре продолжаются. И археологам еще предстоит выяснить подробности этого преступления тысячелетней давности.