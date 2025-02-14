Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров
Глава МИД Саар: Израиль готов решить ядерную проблему Ирана путем переговоров
© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Израиль готов решить проблему ядерного вооружения Ирана путем переговоров, без применения силы, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар во время мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
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"Я никогда не высказывался по поводу того, каким путем мы достигнем цели (не допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием - ред.). Я не исключаю того факта, что задача может быть достигнута путем переговоров, если это возможно", - заявил Саар.
Министр, однако, добавил, что пока не заметил, чтобы Иран был готов к переговорам на эту тему. Глава израильского МИД выразил надежду, что вопрос ограничения Ирана в разработке ядерного оружия будет решен, пока Дональд Трамп занимает пост президента США, и что условия нового соглашения будут более эффективными, чем у соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году.
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.