Рейтинг@Mail.ru
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/iran-1999499308.html
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров - РИА Новости, 14.02.2025
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров
Израиль готов решить проблему ядерного вооружения Ирана путем переговоров, без применения силы, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар во время мюнхенской... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:59:00+03:00
2025-02-14T21:59:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973127974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bafcd84d124d2955e76b0ed592ebf908.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Израиль готов решить проблему ядерного вооружения Ирана путем переговоров, без применения силы, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар во время мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. "Я никогда не высказывался по поводу того, каким путем мы достигнем цели (не допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием - ред.). Я не исключаю того факта, что задача может быть достигнута путем переговоров, если это возможно", - заявил Саар. Министр, однако, добавил, что пока не заметил, чтобы Иран был готов к переговорам на эту тему. Глава израильского МИД выразил надежду, что вопрос ограничения Ирана в разработке ядерного оружия будет решен, пока Дональд Трамп занимает пост президента США, и что условия нового соглашения будут более эффективными, чем у соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году. В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
https://ria.ru/20250212/tramp-1998968530.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997628946.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973127974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80b01714d88c475a316429a78053e39e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров

Глава МИД Саар: Израиль готов решить ядерную проблему Ирана путем переговоров

© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Израиль готов решить проблему ядерного вооружения Ирана путем переговоров, без применения силы, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар во время мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
«
"Я никогда не высказывался по поводу того, каким путем мы достигнем цели (не допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием - ред.). Я не исключаю того факта, что задача может быть достигнута путем переговоров, если это возможно", - заявил Саар.
Министр, однако, добавил, что пока не заметил, чтобы Иран был готов к переговорам на эту тему. Глава израильского МИД выразил надежду, что вопрос ограничения Ирана в разработке ядерного оружия будет решен, пока Дональд Трамп занимает пост президента США, и что условия нового соглашения будут более эффективными, чем у соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп не позволит Ирану обладать ядерным потенциалом, заявили в Белом доме
12 февраля, 21:53
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор
6 февраля, 01:17
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала