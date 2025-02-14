Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году
Григоренко: спутниковый интернет в России запустят в начале 2027 года
© Фото : IntelsatСпутник связи Intelsat-33e
© Фото : Intelsat
Спутник связи Intelsat-33e. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники", - сообщил он.
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Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутникового интернета является быстрый и дешевый интернет. Граждане получат на поездах, кораблях, самолетах возможность доступа к интернету.
"Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету", - пояснил Григоренко.
Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют протокол 5G.
В конце августа директор разработки лазерных терминалов "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости сообщила, что для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи 6 российских аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". По ее словам, скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабита в секунду на абонентский терминал.
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