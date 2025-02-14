https://ria.ru/20250214/internet-1999427268.html

Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году

Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году - РИА Новости, 14.02.2025

Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году

Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:13:00+03:00

2025-02-14T16:13:00+03:00

2025-02-14T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники", - сообщил он. Он отметил, что на сегодняшний день есть всего две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки - США и Китай. Однако во второй стране спутники еще не были протестированы на орбите. Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутникового интернета является быстрый и дешевый интернет. Граждане получат на поездах, кораблях, самолетах возможность доступа к интернету. "Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету", - пояснил Григоренко. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют протокол 5G. В конце августа директор разработки лазерных терминалов "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости сообщила, что для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи 6 российских аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". По ее словам, скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабита в секунду на абонентский терминал.

https://ria.ru/20240829/internet-1969106616.html

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россия, сша, китай, дмитрий григоренко, общество