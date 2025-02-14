Рейтинг@Mail.ru
Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/internet-1999427268.html
Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году
Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году - РИА Новости, 14.02.2025
Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году
Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:13:00+03:00
2025-02-14T16:13:00+03:00
россия
сша
китай
дмитрий григоренко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979176489_0:0:1405:791_1920x0_80_0_0_494b511fd67288b8f1a1b17d852bd053.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники", - сообщил он. Он отметил, что на сегодняшний день есть всего две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки - США и Китай. Однако во второй стране спутники еще не были протестированы на орбите. Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутникового интернета является быстрый и дешевый интернет. Граждане получат на поездах, кораблях, самолетах возможность доступа к интернету. "Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету", - пояснил Григоренко. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют протокол 5G. В конце августа директор разработки лазерных терминалов "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости сообщила, что для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи 6 российских аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". По ее словам, скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабита в секунду на абонентский терминал.
https://ria.ru/20240829/internet-1969106616.html
https://ria.ru/20240829/internet-1969094890.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979176489_275:0:1342:800_1920x0_80_0_0_54daa3f971c4398cceaf2a7c2eb28cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, дмитрий григоренко, общество
Россия, США, Китай, Дмитрий Григоренко, Общество
Спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году

Григоренко: спутниковый интернет в России запустят в начале 2027 года

© Фото : IntelsatСпутник связи Intelsat-33e
Спутник связи Intelsat-33e - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Intelsat
Спутник связи Intelsat-33e. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники", - сообщил он.
Спутник миссии Рассвет-2 на орбите - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов
29 августа 2024, 05:22
Он отметил, что на сегодняшний день есть всего две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки - США и Китай. Однако во второй стране спутники еще не были протестированы на орбите.
Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутникового интернета является быстрый и дешевый интернет. Граждане получат на поездах, кораблях, самолетах возможность доступа к интернету.
"Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету", - пояснил Григоренко.
Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют протокол 5G.
В конце августа директор разработки лазерных терминалов "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости сообщила, что для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи 6 российских аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". По ее словам, скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабита в секунду на абонентский терминал.
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет
29 августа 2024, 01:35
 
РоссияСШАКитайДмитрий ГригоренкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала