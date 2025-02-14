https://ria.ru/20250214/internat-1999442893.html
Мирошник: людей из обстрелянного ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Мирошник: людей из обстрелянного ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы - РИА Новости, 14.02.2025
Мирошник: людей из обстрелянного ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Десятки людей после обстрела ВСУ интерната в городе Суджа Курской области были вывезены на территорию украинских Сум, заявил посол МИД РФ по особым поручениям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:53:00+03:00
2025-02-14T16:53:00+03:00
2025-02-14T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Десятки людей после обстрела ВСУ интерната в городе Суджа Курской области были вывезены на территорию украинских Сум, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Информация по людям, которая находится на той стороне противника, она не стопроцентная. Потому что это система коммуникации, опять же нежелание украинской стороны предоставлять полную информацию тоже накладывает свои отпечатки. Поэтому сказать вам окончательную точную цифру я не могу. Но я точно могу сказать, что группа людей... после этого обстрела Украиной суджанского интерната, куда был нанесен серьезный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум", - сказал Мирошник журналистам.По его словам, с этими людьми есть связь по линии российского омбудсмена, а также по линии российского и международного Красного Креста.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20250202/karpusha-1996869661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирошник: людей из обстрелянного ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Мирошник: десятки людей после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы