https://ria.ru/20250214/inostrantsy-1999351935.html

В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году

В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2025

В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году

Свыше 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили в 66 государств в 2024 году - в два раза больше, чем годом ранее, рассказал журналистам... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:38:00+03:00

2025-02-14T12:38:00+03:00

2025-02-14T12:38:00+03:00

россия

куба

вьетнам

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

снг

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Свыше 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили в 66 государств в 2024 году - в два раза больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "За пределы РФ выдворены более 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, что почти в два раза больше, чем в 2023 году (более 44 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 иностранных государств)", - сказал директор. Аристов пояснил, что большее количество выдворенных граждан были уроженцами стран СНГ. Вместе с тем судебные приставы выдворили из РФ граждан Кубы, Вьетнама, Судана, КНР и Египта.

https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html

россия

куба

вьетнам

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россия, куба, вьетнам, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), снг, общество