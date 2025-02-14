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В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году
В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2025
В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году
Свыше 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили в 66 государств в 2024 году - в два раза больше, чем годом ранее, рассказал журналистам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:38:00+03:00
2025-02-14T12:38:00+03:00
2025-02-14T12:38:00+03:00
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куба
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снг
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Свыше 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили в 66 государств в 2024 году - в два раза больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "За пределы РФ выдворены более 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, что почти в два раза больше, чем в 2023 году (более 44 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 иностранных государств)", - сказал директор. Аристов пояснил, что большее количество выдворенных граждан были уроженцами стран СНГ. Вместе с тем судебные приставы выдворили из РФ граждан Кубы, Вьетнама, Судана, КНР и Египта.
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россия, куба, вьетнам, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), снг, общество
Россия, Куба, Вьетнам, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), СНГ, Общество
В ФССП назвали число иностранцев, выдворенных из России в 2024 году
ФССП: 87 тысяч иностранцев выдворили из России в 2024 году