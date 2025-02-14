https://ria.ru/20250214/indiya-1999279017.html
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35 - РИА Новости, 14.02.2025
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35
Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:36:00+03:00
2025-02-14T07:36:00+03:00
2025-02-14T07:36:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне "Существует процесс, посредством которого приобретаются платформы. В большинстве случаев это запрос предложений, которые были опубликованы. На них есть ответы, которые оцениваются. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… в настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался ", - сказал Мисри. Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35. Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа 12-14 февраля.
https://ria.ru/20250212/istrebiteli-1998752515.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нарендра моди, f-35
В мире, Индия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Нарендра Моди, F-35
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35
МИД Индии: вопрос поставок F-35 находится на стадии предложения