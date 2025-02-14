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В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35 - РИА Новости, 14.02.2025
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07:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/indiya-1999279017.html
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35 - РИА Новости, 14.02.2025
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35
Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:36:00+03:00
2025-02-14T07:36:00+03:00
в мире
индия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нарендра моди
f-35
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне "Существует процесс, посредством которого приобретаются платформы. В большинстве случаев это запрос предложений, которые были опубликованы. На них есть ответы, которые оцениваются. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… в настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался ", - сказал Мисри. Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35. Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа 12-14 февраля.
https://ria.ru/20250212/istrebiteli-1998752515.html
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в мире, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нарендра моди, f-35
В мире, Индия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Нарендра Моди, F-35
В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35

МИД Индии: вопрос поставок F-35 находится на стадии предложения

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
"Существует процесс, посредством которого приобретаются платформы. В большинстве случаев это запрос предложений, которые были опубликованы. На них есть ответы, которые оцениваются. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… в настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался ", - сказал Мисри.
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Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35.
Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа 12-14 февраля.
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В миреИндияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНарендра МодиF-35
 
 
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