https://ria.ru/20250214/indiya-1999279017.html

В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35

В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35 - РИА Новости, 14.02.2025

В Индии рассказали о проработке вопроса поставок F-35

Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:36:00+03:00

2025-02-14T07:36:00+03:00

2025-02-14T07:36:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался, заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне "Существует процесс, посредством которого приобретаются платформы. В большинстве случаев это запрос предложений, которые были опубликованы. На них есть ответы, которые оцениваются. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… в настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался ", - сказал Мисри. Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35. Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа 12-14 февраля.

https://ria.ru/20250212/istrebiteli-1998752515.html

https://ria.ru/20250214/indija-1999278507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нарендра моди, f-35