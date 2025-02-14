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Индия и США расширят сотрудничество по космосу - РИА Новости, 14.02.2025
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08:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/indija-1999286392.html
Индия и США расширят сотрудничество по космосу
Индия и США расширят сотрудничество по космосу - РИА Новости, 14.02.2025
Индия и США расширят сотрудничество по космосу
Индия и США намерены расширять сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, говорится в совместном... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:56:00+03:00
2025-02-14T08:56:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия и США намерены расширять сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры призвали к расширению сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, обеспечения безопасности космических полетов и обмена опытом и профессиональными обменами в новых областях, включая защиту планеты", - отмечается в заявлении Главы Индии и США также "взяли на себя обязательства по дальнейшему коммерческому сотрудничеству в космической отрасли посредством взаимодействия с промышленностью в традиционных и новых областях, таких как связь, передовые космические полеты, спутниковые системы и системы запуска космических аппаратов, устойчивое развитие космоса, космический туризм и передовое космическое производство". Отмечается, что Моди и Трамп приветствовали 2025 год как год новаторства в гражданском космическом сотрудничестве между США и Индией, а также планы НАСА и Индийской организацией космических исследований по доставке первого индийского астронавта на МКС и скорейший запуск совместной миссии NISAR, которая будет направлена на составление карты изменений земной поверхности.
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космос - риа наука, сша, индия, нарендра моди, дональд трамп, наса, индийская организация космических исследований, в мире
Космос - РИА Наука, США, Индия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, НАСА, Индийская организация космических исследований, В мире
Индия и США расширят сотрудничество по космосу

Индия и США намерены расширять сотрудничество в области освоения космоса

© Фото : ISROПункт управления Индийской организация космических исследований
Пункт управления Индийской организация космических исследований - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : ISRO
Пункт управления Индийской организация космических исследований . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия и США намерены расширять сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
"Лидеры призвали к расширению сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, обеспечения безопасности космических полетов и обмена опытом и профессиональными обменами в новых областях, включая защиту планеты", - отмечается в заявлении
Главы Индии и США также "взяли на себя обязательства по дальнейшему коммерческому сотрудничеству в космической отрасли посредством взаимодействия с промышленностью в традиционных и новых областях, таких как связь, передовые космические полеты, спутниковые системы и системы запуска космических аппаратов, устойчивое развитие космоса, космический туризм и передовое космическое производство".
Отмечается, что Моди и Трамп приветствовали 2025 год как год новаторства в гражданском космическом сотрудничестве между США и Индией, а также планы НАСА и Индийской организацией космических исследований по доставке первого индийского астронавта на МКС и скорейший запуск совместной миссии NISAR, которая будет направлена на составление карты изменений земной поверхности.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Космос - РИА НаукаСШАИндияНарендра МодиДональд ТрампНАСАИндийская организация космических исследованийВ мире
 
 
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