https://ria.ru/20250214/indija-1999286392.html

Индия и США расширят сотрудничество по космосу

Индия и США расширят сотрудничество по космосу - РИА Новости, 14.02.2025

Индия и США расширят сотрудничество по космосу

Индия и США намерены расширять сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, говорится в совместном... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:56:00+03:00

2025-02-14T08:56:00+03:00

2025-02-14T08:56:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия и США намерены расширять сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры призвали к расширению сотрудничества в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос, обеспечения безопасности космических полетов и обмена опытом и профессиональными обменами в новых областях, включая защиту планеты", - отмечается в заявлении Главы Индии и США также "взяли на себя обязательства по дальнейшему коммерческому сотрудничеству в космической отрасли посредством взаимодействия с промышленностью в традиционных и новых областях, таких как связь, передовые космические полеты, спутниковые системы и системы запуска космических аппаратов, устойчивое развитие космоса, космический туризм и передовое космическое производство". Отмечается, что Моди и Трамп приветствовали 2025 год как год новаторства в гражданском космическом сотрудничестве между США и Индией, а также планы НАСА и Индийской организацией космических исследований по доставке первого индийского астронавта на МКС и скорейший запуск совместной миссии NISAR, которая будет направлена на составление карты изменений земной поверхности.

https://ria.ru/20250127/tramp-1995801184.html

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космос - риа наука, сша, индия, нарендра моди, дональд трамп, наса, индийская организация космических исследований, в мире