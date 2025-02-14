https://ria.ru/20250214/indija-1999280875.html

Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам

Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам - РИА Новости, 14.02.2025

Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам

Нью-Дели и Вашингтон договорились о совместной работе в направлении строительства американских ядерных реакторов в Индии и возможной передаче технологий,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:12:00+03:00

2025-02-14T08:12:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Нью-Дели и Вашингтон договорились о совместной работе в направлении строительства американских ядерных реакторов в Индии и возможной передаче технологий, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры объявили о своей приверженности полной реализации соглашения о гражданской ядерной энергии путем продвижения планов совместной работы по строительству разработанных США ядерных реакторов в Индии посредством крупномасштабной локализации и возможной передачи технологий", - отмечается в заявлении. Обе стороны приветствовали недавнее объявление правительства Индии о внесении поправок в Закон об атомной энергии и Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб для ядерных реакторов, а также решили установить двусторонние соглашения, которые будут решать вопрос гражданской ответственности и способствовать сотрудничеству индийской и американской промышленности в производстве и развертывании ядерных реакторов. "Этот путь вперед откроет планы по строительству крупных реакторов, спроектированных в США, и позволит сотрудничать в разработке, развертывании и масштабировании ядерной энергетики с помощью усовершенствованных малых модульных реакторов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html

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в мире, индия, сша, нью-дели, нарендра моди, дональд трамп