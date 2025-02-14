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Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам - РИА Новости, 14.02.2025
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08:12 14.02.2025 (обновлено: 10:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/indija-1999280875.html
Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам
Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам - РИА Новости, 14.02.2025
Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам
Нью-Дели и Вашингтон договорились о совместной работе в направлении строительства американских ядерных реакторов в Индии и возможной передаче технологий,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:12:00+03:00
2025-02-14T10:20:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Нью-Дели и Вашингтон договорились о совместной работе в направлении строительства американских ядерных реакторов в Индии и возможной передаче технологий, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры объявили о своей приверженности полной реализации соглашения о гражданской ядерной энергии путем продвижения планов совместной работы по строительству разработанных США ядерных реакторов в Индии посредством крупномасштабной локализации и возможной передачи технологий", - отмечается в заявлении. Обе стороны приветствовали недавнее объявление правительства Индии о внесении поправок в Закон об атомной энергии и Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб для ядерных реакторов, а также решили установить двусторонние соглашения, которые будут решать вопрос гражданской ответственности и способствовать сотрудничеству индийской и американской промышленности в производстве и развертывании ядерных реакторов. "Этот путь вперед откроет планы по строительству крупных реакторов, спроектированных в США, и позволит сотрудничать в разработке, развертывании и масштабировании ядерной энергетики с помощью усовершенствованных малых модульных реакторов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html
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в мире, индия, сша, нью-дели, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам

Нью-Дели и Вашингтон договорились о строительстве ядерных реакторов в Индии

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 13 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 13 февраля 2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Нью-Дели и Вашингтон договорились о совместной работе в направлении строительства американских ядерных реакторов в Индии и возможной передаче технологий, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
"Лидеры объявили о своей приверженности полной реализации соглашения о гражданской ядерной энергии путем продвижения планов совместной работы по строительству разработанных США ядерных реакторов в Индии посредством крупномасштабной локализации и возможной передачи технологий", - отмечается в заявлении.
Обе стороны приветствовали недавнее объявление правительства Индии о внесении поправок в Закон об атомной энергии и Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб для ядерных реакторов, а также решили установить двусторонние соглашения, которые будут решать вопрос гражданской ответственности и способствовать сотрудничеству индийской и американской промышленности в производстве и развертывании ядерных реакторов.
"Этот путь вперед откроет планы по строительству крупных реакторов, спроектированных в США, и позволит сотрудничать в разработке, развертывании и масштабировании ядерной энергетики с помощью усовершенствованных малых модульных реакторов", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Вчера, 02:17
 
В миреИндияСШАНью-ДелиНарендра МодиДональд Трамп
 
 
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